Fotógrafo santandereano salió del país por amenazas

Las amenazas de las que ha sido víctima el reconocido fotógrafo y abogado Adolfo Herrera Amorocho, más conocido como ‘Click’, lo obligaron a salir del país, según lo denunció ante la Fiscalía.

"Desde el pasado enero he venido recibiendo unas amenazas, las cuales puse en conocimiento de las autoridades, ya la semana pasada fueron reiterativas, me llegaron sufragios y luego un sobre con unas balas de fusil con la cara de cada uno de mis familiares, de mis hijos y de mi esposa. Dicen que las amenazas son por prometer y no cumplir, entiendo yo que uno hace campaña, pero si el candidato no gana ya no es mi culpa. Soy defensor del páramo de Santurbán, soy líder activo del movimiento ASI".

Entre los elementos amenazantes ha recibido, además, obituarios con su nombre y pasquines.

"En mi condición de abogado, periodista y activista político del partido ASI, líder social, defensor del medio ambiente en contra de la contaminación del agua en el Páramo de Santurbán y en contra del Fracking en Colombia, temo por mi vida y la de mi núcleo familiar. He tomado la decisión de abandonar el país lo más pronto posible y reubicar a mi familia en otro municipio donde no corra peligro mientras se soluciona este inconveniente, adjunto copia de amenazas recibidas", dice parte de la denuncia.