Habrían asesinado a cinco jóvenes entre Wilches y Simití

Días de suplicio y agobio ha vivido la familia de Brayner Roríguez Grimaldo después de que su cuerpo apareciera flotando en el río Magdalena, en jurisdicción de la vereda Terraplén de Puerto Wilches donde vivía y trabajaba como pescador.

El lunes 16 de agosto en la mañana , pescadores hallaron su cadáver enredado en los trasmallos. De inmediato les avisaron a sus familiares quienes corrieron al río y confirmaron que se trataba de “Chivín”, como le decían a Brayner.

Debido al alto de descomposición en que se encontraba, tuvieron que trasladarlo a Medicina Legal de Bucaramanga para inspección forense.

Una semana ha pasado y su familia aún no recibe el cuerpo ni sabe con certeza qué le ocurrió. Sin embargo, se trataría de un homicidio.

“Hacía ocho días había sostenido una pelea con un muchacho que también es pescador.

“Contó que lo amenazó. Le dijo: ‘eso no se queda ahí’. Mi hermana le contó eso a la Policía de Barrancabermeja pero aún no nos dicen nada ni nos entregan el cuerpo. Solo pudimos ver en fotos que no tenía las orejas y no le encontraron las huellas porque quedó reventado”, contó una tía.

Otros dos cuerpos

aparecieron en el río

El mismo día que apareció Brayner en el río, otro macabro hallazgo estremeció a Simití, Sur de Bolívar. Dos cuerpos salieron a flote en el Magdalena.

Se trataría de dos venezolanos que vivían también en Puerto Wilches. Al parecer fueron asesinados con tiros de gracia y les arrojaron ácido.

Los habitantes manifiestan que hay otros dos hombres desaparecidos.

“Dicen que ‘pelaron’ a un colombiano y cuatro venezolanos pero solo aparecieron tres.

“Aquí en Puerto Wilches están recogiendo plata para mandarlos para Venezuela”, contó un habitante del municipio. Las autoridades han mantenido reserva sobre los casos. Los atroces crímenes tendrían que ver con ajuste de cuentas por microtráfico, pero el caso de Brayner siembra desesperanza.