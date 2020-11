Un herido dejó ataque a bala en el Norte de Bucaramanga

La cantidad de sangre que Jhon Fredy Sánchez botaba luego de recibir un tiro en un brazo al mediodía del miércoles en el bario Villa Rosa, al Norte de Bucaramanga, hizo pensar a muchos vecinos que podría morir. Sin embargo, ayer ya estaba en casa.

El ataque a bala sucedió en la manzana 39, muy cerca de su casa donde se encontraba sentado cuando observó que dos sujetos llegaron en una motocicleta y sacaron un arma de fuego.

“Él vio eso y salió corriendo hacia la casa, pero un vecino estaba parado en una esquina y por no tumbarlo frenó.

“Ahí lo alcanzaron, le dispararon, siguió y más adelante alcanzó a cogerle el fierro al tipo para forcejear”, narró Carmen Díaz , madre del afectado.

Al escuchar los tiros, una hermana de ‘Jhoncito’, como lo conocen en el sector, salió a la ventana y se percató de la situación por lo que corrió a auxiliarlo. Ahí los agresores aprovecharon para escapar.

“El tiro le afectó una arteria, botó muchísima sangre, creímos que se nos moría. Yo me desmayé” agregó.

Entonces debieron llevarlos a ambos al Hospital Local del Norte. Jhon fue remitido al Universitario de Santander, HUS. Por fortuna no revistió mayor gravedad y horas después fue dado de alta.

¿No era para él?

Los atacantes fueron identificados y se presume que todo estaría relacionado con disputas por tráfico de drogas.

“Pero mi hijo no tiene que ver con eso, él estaba en La Modelo por otra cosa y hasta hace poco salió, entonces con esa gente no tiene que ver”, agregó la mujer quien en mayo del año pasado resultó herida en una riña que -el mismo ‘Jhoncito’- sostenía con otros sujetos; por eso ella asegura que en esta oportunidad el intento por asesinarlo no estaría relacionado con ese conflicto.