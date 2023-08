Hombre asesinado en Bucaramanga por robo de celular: así esclarecieron el crimen

El pasado jueves 27 de junio, hubo consternación en el barrio Campestre Norte, cerca de Los Colorados, por cuenta del asesinato de César Viancha Sánchez, un reconocido habitante de este sector.

Su cuerpo fue hallado, a tempranas horas del día, tendido boca arriba en una escalera de la carrera 28 con calle 52 del barrio en mención. Tenía tres heridas por arma blanca en el pecho.

“Nadie sabe nada. César era una persona del barrio, trabajadora y no se metía con nadie. No sabemos si fue una riña porque no se escucharon gritos, otros dicen aquí que fue por el robo de un celular. Lo único fue que él amaneció ahí ya muerto”, relató a Vanguardia una líder del sector ese día.

Viancha Sánchez, de 41 años, se ganaba la vida como maestro de construcción y era muy apreciado por la comunidad.

Aunque en ese entonces su muerte fue una incógnita, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Policía se dieron a la tarea de empezar a armar el rompecabezas para esclarecer estos hechos.

Las autoridades pudieron establecer que detrás del crimen estaría Jerson Alexander Pabón, conocido como alias ‘El Mico’.

En horas de la madrugada de ese día, de acuerdo con la Fiscalía, César Viancha estaba en estado de alicoramiento y fue interceptado por ‘El Mico’. Por robarle sus dos teléfonos celulares, este hombre le propinó las puñaladas que luego le quitaron la vida.

Con las evidencias recopiladas, esta semana fue capturado el señalado homicida. No se allanó a los cargos que le fueron imputados.

“Un juez con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a alias El Mico, de 31 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y hurto calificado”, dio a conocer Marisol Ramírez Rodríguez, directora de Fiscalía Santander.