$!Hombre confesó que incineró a su expareja e hijastra

“El hecho sucedió el sábado a la madrugada. Mi mamá y mi hermana estaban dentro de la casa. Mi mamá, al sentir el olor a gasolina, se para y cuando ve la casa incendiada, se refugia con mi hermana en el baño. En ese momento no había agua, es como si les hubieran cerrado el registro. Intentan salir, pero no pueden porque la puerta está trancada. Ella llama al presunto agresor y no le responde", relató a Q’hubo Jenny Correa los momentos de angustia que se vivieron mientras intentaban rescatar a Olga, su hermana, y a su sobrina de 10 años.

La mujer continuó diciendo que "un vecino escucha, sale a auxiliarlas y empieza a romper los bloques con una pala. Él saca a mi hermana y la lleva para su casa; vuelve por mi mamá pero tiene que seguir rompiendo para que ella pueda salir”.

Todo esto sucedió luego que la expareja sentimental de la mujer decidiera prenderle fuego a la vivienda, luego de tener una discusión con ella, quien decidió echarlo de la casa.