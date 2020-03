Hombre fue asesinado de seis disparos en Floridablanca

La tranquilidad en el asentamiento humano Asomiflor, sobre la Transversal Oriental de Floridablanca, parece esquiva.

Apenas se cumplían 21 días del ataque con arma de fuego en una vivienda -que dejó tres personas heridas-, cuando los violentos dejan una nueva estela de dolor y sangre.

Esta vez la víctima fue Édgar Amado Pineda, de 41 años. Lo asesinaron el domingo en la noche de seis disparos, en vía pública del asentamiento.

Serían las 8:30 p.m., cuando ‘El Fontanero’, como era conocido por el oficio que en vida desempeñó, se disponía a ingresar a su humilde vivienda localizada en la manzana 4.

Pero un hombre armado, utilizando un casco para ocultar su rostro, se le atravesó justo en las escaleras que conducen al ‘rancho’, truncando todos sus planes.

Aunque se desconocen los móviles del pleito que sostenían estos dos, el sujeto no dudó un solo instante en descargarle todo el ‘arsenal’ de un revólver a Amado Pineda.

Tres disparos impactaron en la cabeza de la víctima, otro en la pierna derecha y dos más en el pecho.

Al tiempo que el agresor se daba a la huida por las polvorientas calles, ‘El Fontanero’ caía desgonzado... Muchos lo daban ya por muerto.

Pero los vecinos le prestaron los primeros auxilios y en un vehículo lo trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. Allí los médicos confirmaron minutos después el deceso.

“No sé por qué lo mataron, yo no vivía con él y poco hablábamos. Lo único que me dijeron fue que alguien se le había metido a la casa y lo mató, no más.”

“La última vez que hablamos me dijo que estaba trabajando en fontanería, pero no me dijo de problemas, no se nada más”, señaló Helí Amado Amado, padre de la víctima, quien ayer en la tarde hacía los trámites en Medicina Legal para reclamar los restos de su ser querido.