Carlos Andrés Bergaño está muy adolorido porque un vecino enfurecido lo atacó con un machete en el barrio Portal Campestre de Girón.

La fuerte reacción del hombre habría sido porque la mascota de Carlos hizo sus necesidades en un área verde del sector.

“Comenzó a insultar a mi hijo y después se fue al carro a sacar el machete, mi hijo solo esperaba que la perrita terminara para recogerle, porque llevaba la bolsa. Ese señor fue muy agresivo”, narró Idaly Fandiño, madre de Carlos, quien aseguró que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que tomen las medidas necesarias, porque “personas como estas son un peligro para la sociedad. Las cosas no se pueden quedar así. Casi mata a mi hijo”.

Carlos, de 33 años, requiere de un cuidado especial debido a una condición medica que padece desde los 9. Sufre constantes ataques de epilepsia que deben controlar con medicamento. Por eso poco sale a la calle, prácticamente se la pasa encerrado. Su madre vela por su bienestar.

Sin embargo, para motivarlo, sus familiares le regalaron una perrita de 4 meses con el fin de que saliera y compartiera con otras personas así fuera solo paseando al animal. Lo ha hecho varias veces y siempre, según los vecinos, recoge el excremento.

“Él no se mete con nadie. Aquí todos lo queremos, todos lo conocemos y sabemos su condición de salud. El paseo con la perrita es la terapia”, manifestó una de las residentes del Portal Campestre.

Ocurrió la agresión

Mientras Carlos esperaba a que su mascota terminara de hacer sus necesidades para recoger, el agresor comenzó a atacarlo en brazos, manos, espalda y piernas.

También intentó agredir al animal, pero el dueño lo evitó. Otros vecinos tuvieron que interceder para que no lo golpeara más.

“Yo no estaba y cuando llegué me contó lo que había ocurrido; fui a hablar con él pero apagó luces y se encerró. De inmediato nos fuimos para el médico para que le hicieran los exámenes y vamos a continuar el proceso judicial porque esto no se puede quedar así.

“Hoy fue mi hijo, mañana puede ser un niño”, señaló la triste madre.

Carlos tuvo varios episodios epilépticos y ahora se niega a salir a la calle.

Tiene miedo de ser víctima de este señor otra vez, pues en el barrio es reconocido por sus comportamientos agresivos.