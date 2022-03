Leonardo Neira aún no se recupera del gran susto que se llevó luego de que un motociclista le disparara cuando iba a bordo de su vehículo en la vía que de la Mesa de los Santos conduce hacia Piedecuesta. Por fortuna, el proyectil no lo impactó, pero sí hizo blanco en el vidrio del copiloto.

Ante semejante hecho asegura que acudió a la estación de Policía del municipio ‘garrotero’, pero habría recibido como respuesta que este “tipo de casos los atendía la Fiscalía en horario de oficina”; sin embargo, no se dio por vencido y ayer en la mañana acudió a dicha entidad para recibir asesoría sobre el procedimiento que debería seguir. “Me entregaron un formato de solicitud de medida preventiva de seguridad y que la denuncia se debe instaurar vía internet”. En casos como estos, las autoridades recomiendan comunicar los hechos desde el lugar en donde ocurrieron, llamar al 123 para que se pueda actuar en tiempo real, de manera rápida y dar pronta respuesta.

No tiene amenazas

El presunto atentado se habría registrado a las 6:45 de la noche, cuando Leonardo venía hacia Bucaramanga luego de estar en la Mesa de los Santos visitando a un familiar. “Vi que me seguían en una moto, bajé la velocidad y se me acercó y disparó. La bala quebró la ventana del copiloto. No se sabe cuál sería la intención, porque no he recibido amenazas. Era una sola persona pero no alcancé a ver la moto”, narró. Por lo pronto, pidió a las autoridades que se investigue porque su vida está en riesgo.