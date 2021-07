Hombre murió por descarga eléctrica en Floridablanca

Iván Enrique Duque Pérez llegó a Floridablanca hace más de dos años en busca de un mejor futuro. Abandonó Venezuela para vivir con su hijo, su nuera y su pequeño nieto de 3 años quien era su adoración y su compañía. Eran inseparables.

Sin embargo, la tormenta que azotó la ciudad el domingo por la noche cambió toda su historia. Duque Pérez de 52 años, falleció luego de sufrir una descarga eléctrica, en la vereda Los Cauchos de Floridablanca.

Ocurrió pasadas las 7:00 de la noche cuando la calma volvía, cerca de la antigua de plaza de Toros. “Llegamos en un carro particular, pero como la quebraba estaba crecida nos bajamos y comenzamos a caminar por el puente peatonal. En un momento, mi papá se quitó los zapatos, le dije que no lo hiciera, pero no me hizo caso y siguió caminando”, comentó Iván Balaguera, uno de sus 3 hijos.

Llegando al barrio Chino, donde residen, Duque sin darse cuenta pisó una guaya que se habría desprendido de un poste durante el aguacero. “Sentí cómo lo arrastró y mi esposa quiso quitarlo, pero no pudo, la electricidad la lanzó y la dejó sentada, como pude lo agarré del pantalón y lo quité. Lo abracé, pero estaba inconsciente”.

Desesperado pidió ayuda. Los paramédicos hicieron presencia e intentaron reanimarlo. “Estaba muy mal y lo llevamos para el Hospital internacional, pero ya no tenía signos vitales. Mi papá era único, un ser incomparable. Era un apoyo incondicional para mí y mi familia. Era muy devoto de Dios y no se acostaba nunca sin rezar”.