Hombre murió sentado esperando que lo atendieran en una Clínica de Barrancabermeja

Sentado en una silla de ruedas, José Bayona Arias, de 72 años, dio sus últimos respiros en un centro asistencial de Barrancabermeja. Según sus familiares, esperaron varias horas en la zona de Urgencias, a la espera de que lo atendieran pues tenía un fuerte dolor en la espalda y dificultad para respirar.

Señala la familia que don José ingresó hacia las 2:30 de la tarde, pero no fue atendido a pesar del delicado historial médico.

Ya entrada la noche, los familiares se percataron de que no respiraba. «Traje a mi papá para que me lo salvaran, pero me lo dejaron morir. Se estaba quejando del dolor en la espalda y no le dieron ni una camilla», manifestó Diana, una hija.

«Lo trajimos y vamos a ver que lo entramos, les dije tenía dificultad respiratoria, que estaba muy mal, pero me dijeron que había urgencias antes que él. Se murió, nunca le prestaron atención», añadió la hija.

Bayona permaneció en espera durante la tarde, y fue al final de la misma cuando se percataron de su muerte, sentado en la misma silla de ruedas en la que los familiares lo ingresaron.

Sus familiares hacen llegar esta denuncia, exigiendo al centro de salud y a las entidades competentes, una explicación ante lo sucedido.

Desde hace un año, el señor sufría de una cardiopatía y había sido sometido a un cateterismo.

La clínica manifestó que se pronunciará al respecto en las próximas horas.