Hombre perdió la vida en una riña

El problema que tuvo el martes Carlos Augusto González con otro sujeto en Piedecuesta no terminó bien. Carlos, quien resultó herido en esa gresca, habría querido cobrar venganza pero lo único que encontró fue su muerte.

Ocurrió ayer, un poco antes de las 2:00 de la tarde, en la calle 15 con carrera 4 del barrio Tejaditos del municipio ‘garrotero’. La víctima quien sería conocida en el sector como el ‘Tamalero’ habría llegado iracunda a buscar a su agresor quien en la anterior gresca le habría propinado un ‘puntazo’.

Carlos no estaba dispuesto a dejar las cosas así; sin embargo, cuando él llegó al lugar halló a su rival acompañado de otros tres hombres. Los testigos desconocen qué fue lo que pasó o las palabras que cruzaron, lo cierto fue que en cuestión de segundos, se desató una riña mortal con cuchillo.

Lea también: Mujer murió luego de caer a un barranco, en Matanza

Todos se fueron contra el ‘Tamalero’. Lo hirieron y lo persiguieron hasta la esquina de la iglesia donde le propinaron varias puñaladas.

Malherido alcanzó a dar uno pasos pero su vida comenzó a esfumarse de forma rápida. La comunidad escandalizada intentó auxiliarlo y pidió ayuda. Al parecer, fue trasladado en un carro particular hasta el hospital de Piedecuesta, pero las esperanzas poco a poco comenzaron a apagarse, no resistió y falleció mientras recibía atención médica.

“Entre los tres lo apuñalaron en el abdomen y la espalda. Dicen que el muchacho iba muy grave. Quedó tendido frente a la capilla”, comentó uno de los residentes de Tejaditos, quien aseguró que el ‘Tamalero’ no era del barrio y que vivía en el sector de Miraflores.

Agregó que “él venía por acá, pero llevaba tiempo sin aparecer. Dicen que no andaba en buenos pasos, pero realmente no sabemos qué hacía. A los tres agresores no se les había visto en Tejaditos” .