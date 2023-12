Hombre que golpeó a su mamá y amenazó con “mocharle la cabeza” fue condenado

Fueron los vecinos de doña Belkis Rocha Zambrano, de 50 años, los que sintieron los gritos y los golpes que provenían de su vivienda y por eso dieron aviso a la Policía. Dentro de la casa, un hijo de la señora, la sometía a golpes.

A los pocos minutos llegaron miembros de la Policía del municipio de Marialabaja y atendieron el caso, logrando capturar en flagrancia al agresor. El suceso ocurrió en el barrio Villa Nony, de esta población, el pasado mes de septiembre.

Cuando los uniformados ingresaron a la casa no solo se percataron de que Miguel Ángel Zambrano Rocha, de 29 años, no solo le había pegado a su propia madre, también a otra mujer, una hermana suya.

keith Cassiani Zambrano, de 22 años, hermana del agresor, intervino porque su familiar le pretendía pegar a un sobrino, de 12 meses de nacido.

Tras lograr la captura, la madre de Miguel Ángel Zambrano, se llenó de valor e interpuso la denuncia contra su hijo por violencia intrafamiliar.

La progenitora le contó a las autoridades que su hijo no solo la agredió a ella y a su propia hermana, sino que la amenazó: “él me dijo que me va a matar y me va a mochar la cabeza”.

Por este caso un fiscal adscrito a la Seccional Bolívar logró que un juez promiscuo municipal lo condenara a 6 años y 8 meses de prisión, como responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

“En ese lugar el hoy condenado agredió física y verbalmente a su madre y hermana. De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo porque las mujeres impidieron que el hombre agrediera a un sobrino suyo, de 12 meses de nacido”.

La contundencia de los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador permitió que el investigado finalmente aceptara su responsabilidad en los cargos imputados en su contra.

Con información de El Universal.