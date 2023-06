Hombre se envenenó en zona rural de Piedecuesta

¡No está solo, pida ayuda!

Las autoridades recuerdan que algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas; búsquelo en un familiar, un amigo.

También puede comunicarse con la Línea Departamental de Primeros Auxilios Emocionales 60769 70000, extensiones 1114, 1287 ó 1283 o al 3174402158 de la Línea de Orientación Psicológica.