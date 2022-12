Marlon Andrés Grimaldos Martínez era el compañero sentimental de Nogdiley Brigite López López, una mujer venezolana de 24 años, madre de un pequeño de cuatro años. Como muchos de sus paisanos llegaron hace algún tiempo a Colombia buscando un mejor futuro para sacar adelante a su familia y en el caso de ella, un mejor porvenir para su hijo.

Junto a Grimaldos Martínez , su compañero de vida, tenían en común que se dedicaban al oficio de la zapatería, aunque ambos se encontraban desempleados.

Los deseos de salir adelante como esposos se truncaron el pasado domingo 25 de diciembre cuando hallaron sin vida el cuerpo de López en un río del corregimiento de Bocas en Girón, sin que haya una respuesta clara de cómo terminó en el caudal.

Para su pareja no murió por inmersión, pese a que esa es la primera hipótesis de las autoridades. A él nadie le saca de la cabeza que a ella la mataron, incluso, sus pensamientos son más trágicos y cree que la violaron, antes del presunto asesinato. “Ella no se ahogó; se la llevaron y la desaparecieron, la botaron al río”, es la versión de su compañero.

Relató que la relación inició hace algunos años y decidieron irse a vivir en la casa de su familia, pero por problemas que no faltan en los hogares, cambió de planes y mandó a la joven venezolana a que se fuera para un asentamiento en Villas de Claverianos, al norte de la capital santandereana. Según su versión, algunos amigos le ayudaron para que ella viviera en un humilde hogar de tejas de zinc y madera.

“Por problemas que no faltan, yo le dije que se fuera a vivir sola. Estoy desempleado, a pesar de que soy ornamentador, zapatero y taxista no consigo trabajo. Esperaba encontrar algo para organizarnos y vivir con su hijo, pero no se pudo, alguien que la deseaba sé que me la asesinó”, expresó Grimaldos.

¿Qué se sabe del deceso?

Los vecinos y amigos con los que convivía en el asentamiento del sector de Claverianos no han entregado detalles de la desaparición de López. Desde el miércoles 21 de diciembre no se tenían noticias de su paradero, se cree que ese fue el mismo día en que murió. “Lo único que me han dicho es que escucharon algunos gritos cerca al rancho donde dormía Nogdiley, pero nadie sospechó nada”, comentó el esposo.

Los allegados iniciaron la búsqueda en el norte de la ciudad y con avisos en redes sociales esperaban tener alguna noticia de ella. En la tarde del 25 la encontraron sin vida y en la mitad de un río.

Fueron hombres dedicados a la extracción de arena en ‘Puentes Rieles’, en el corregimiento de Bocas, en Girón, quienes la vieron. Sobre las rocas se divisaba el cuerpo que aún vestía una camiseta azul de la selección Colombia.

Un día después, el 26 de diciembre, la Sijín realizó el levantamiento del cuerpo y hasta ayer permanecía en Medicina Legal.

Grimaldos aseguró que no contaba con recursos para sepultar a su esposa y por eso acudió a los buenos corazones para pagar los gastos fúnebres y enterrarla en Colombia, lejos de su natal Maracay.

“Si alguien me quiere colaborar, puede llamarme al 320 9822 039. No tengo recursos para su sepelio. Solo espero que se aclare la muerte de mi esposa, espero que las autoridades nos ayuden a dar con los responsables, yo no cambio mi opinión, a ella me la mataron”, aseguró Grimaldos.