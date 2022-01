Según publicó el diario El Espectador, el cardiólogo Antonio Figueredo, quien es acusado de haber golpeado a la médico María Paula Pizarro el pasado 12 de noviembre de 2021, cuando se disponían a ir a un hotel, no podrá salir del país mientras avanza la investigación en su contra.

Figueredo será investigado formalmente por violencia intrafamiliar agravada y no podrá acercarse a María Paula Pizarro ni comunicarse con ella.

Por la agresión, Pizarro terminó con el tímpano roto, fractura en tres dientes y ocho días de incapacidad por Medicina Legal le dio ocho días de incapacidad.

Fue imputado

Luego de que Antonio Figueredo no acudiera a la primera audiencia de imputación a la que lo citó la Fiscalía, el ente investigador finalmente pudo imputarle cargos el 31 de diciembre pasado.

De acuerdo con El Espectador, aunque la medida de aseguramiento que le fue impuesta no es privativa de la libertad, un juez de garantías le prohibió salir al exterior.

El diario bogotano indicó que tuvo acceso a las actas de compromiso que firmó el médico Antonio Figueredo al finalizar la audiencia.

"Además de aceptar que le instalarán un mecanismo de vigilancia electrónica y atender cualquier llamado de la justicia, el reconocido cardiólogo firmó el documento, que contiene dos advertencias adicionales. Por un lado, “la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentre la víctima María Paula Pizarro Higuera, incluyendo su lugar de trabajo” y por otro lado, “la prohibición de comunicarse con María Paula Pizarro o algún miembro de la familia de la víctima, por cualquier medio digital, telefónico o red social o por cualquier medio de comunicación”, señala el medio de comunicación.

La agresión de María Paula Pizarro ocurrió cuando salía con Figueredo de un bar en Bucaramanga.

“Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia, me pide que le baile, yo le digo que no. Entonces me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Luego me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal y como pude me subí al carro (...) Me llevó al sótano de un parqueadero y me dijo que me tenía que perder, que no podía llegar así a la casa”, le dijo la mujer a Semana en diciembre, tras denunciar a su agresor, quien además era amigo de su padre.