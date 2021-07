Imputarán a médico involucrado en la muerte de una joven por procedimiento estético

Durante todo este tiempo, Samuel no ha dejado de insistir porque se haga justicia, que la causa de su muerte involucra al médico Gabriel Agámez Moreno, quien le practicó el procedimiento en su clínica Cardiofitness, ubicada en Barrancaber-meja.

“Al día siguiente tuvo complicaciones, botaba mucha sangre negra y tenía diarrea. La mandaron a la Clínica San Rafael donde determinaron que tenía la presión muy bajita y una bacteria.

“Luego la remitieron a la UCI y dijeron que tenía líquido en un intestino, se lo habían perforado con el mismo instrumento que utilizan para sacarle la grasa; lo que hicieron fue regarle material fecal por todo el cuerpo”, fue el relato que dio Samuel cuando se enteró estando en España de la desgarradora noticia.

El jueves, Samuel recibió la notificación de su abogada donde le confirmaba que para el 11 de agosto tendrá lugar la audiencia virtual para la imputación de cargos contra Agámez por homicidio culposo.

“Ese señor sigue haciendo cirugías en Bucaramanga, aunque no con la misma frecuencia y sin tener la idoneidad. Se han presentado muchas inconsistencias en el proceso, por eso pedimos justicia y transparencia”, dijo Samuel Velásquez.

Lo que no entendía, según argumenta, es cómo un médico la operó cuando hacía apenas cuatro meses había dado a luz. “La hermana que la acompañó me dijo que nunca le hicieron una valoración, ellas preguntaron si no pasaba nada con que estuviera lactando, les contestaron que nada en absoluto”.