¿Inconsistencias en robo y secuestro a una anciana en Bucaramanga?: Víctima y Policía se enfrentan

Ante estas declaraciones, Martha Cecilia Blanco también realizó un video rechazando la palabras del alto oficial. Lo primero que manifestó fue que las joyas que tenía puestas no eran de valor.

“Cargo un rosario y dos latas que no valen ni cinco centavos. El celular yo no lo llevo cuando salgo a pedir limosna, lo tenía debajo de la almohada. Yo no quiero quedar por el piso con esas declaraciones del señor comandante”, señaló.

En cuanto a los zapatos explicó que estaba a punto de salir de su vivienda a pedir monedas en el centro de Bucaramanga y por eso estaba vestida en horas de la madrugada.

En el caso de la denuncia, dijo que el viernes cuando se encontraba desorientada por permanecer más de 8 horas amordazada, los uniformados que fueron a atender el caso ante el llamado de la comunidad, no la orientaron sobre cómo hacerlo.

“Los primeros uniformados no me dijeron nada de la denuncia y se fueron, creí que con llamarlos era suficiente. Después vino la Sijin y dijeron que enviaban el acta de la denuncia por el Whatsapp y no lo han hecho, hasta ahora. Yo no entiendo de eso, ni tampoco me dijeron adónde debía ir”, expresó.

La Policía también manifestó que no hay cámaras de seguridad en el sector por lo que no se cuenta con esta prueba para dar con los presuntos responsables del sonado hurto en le barrio Bavaria II al norte de Bucaramanga.