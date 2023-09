¡Infame! Asesinó a la perrita de su pareja en un ataque de celos

Tras conocerse la muerte de la mascota, el hombre empezó a actuar sospechoso, pero finalmente le habría confesado a su pareja sentimental el crimen, contó Karoline Flórez.

La familia de la pequeña perrita piden que se haga justicia en este aberrante caso.

“Me la agredió, me la humilló, se burló de ella. Me la asesinó cruelmente a mi ‘Lolita’, sin compasión, como actúa un psicópata, se tomó la molestia de bajar de mi habitación del segundo piso a llegar al primero al fondo, esperando como actúan los asesinos, a que saliera mi hija para luego masacrar a ‘Lolita’ y tapar su asesinato. Me la mató a golpes, no tuvo compasión”, dijo Any Nieto, la dueña de ‘Lolita’, en medio de un profundo dolor.

El hombre se encuentra a disposición de las autoridades, mientras se investigan los hechos.