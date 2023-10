Influencer arrolló a motociclista, que ahora está entre la vida y la muerte

Con orgullo, una creadora de contenido de Rionegro, Antioquia, alardeó en sus redes sociales que, por fin, había comprado el carro de sus sueños. Horas después, este mismo vehículo, pero conducido por otro influenciador, se vio implicado en un aparatoso accidente que tiene a un motociclista entre la vida y la muerte.

La historia comenzó el jueves de la semana anterior, cuando la influenciadora Yulieth Guzmán destapó un carro con una particular coloración, manifestando en sus redes sociales: “¡Me lo prometí, mis bebés! Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente, y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar”.

Por la particularidad de las características del automotor y la viralidad del video, este terminó siendo muy reconocido, y en la noche del domingo se vio que este mismo carro terminó impactado contra una motocicleta, en el sector La Galería, de este municipio del Oriente antioqueño.

Al conocerse este siniestro, la influenciadora atinó a publicar el mensaje, “los sueños no se prestan”, pero horas después apareció otro creador de contenido, llamado VIP Vega, quien iba conduciendo al momento del accidente, asegurando que el carro en cuestión era de su propiedad y que solo se lo había prestado para presumirlo en el video a su colega Yulieth.

“Primero, voy a desmentir el video de la chica. El carro, ella, obviamente, no lo compró. Yo tuve un acuerdo con ella de prestarle el carro para que hiciera el video (...) El carro es mío, está a mi nombre y tiene más de seis meses de haberse comprado”, comentó VIP en un video en redes sociales publicado después del siniestro.

Pero en medio de la puja para atribuirse la propiedad del automotor, la vida del motociclista que fue arrollado por el mismo pende de un hilo.

Los investigadores de la Secretaría de Movilidad de Rionegro avanzan en la investigación para establecer la responsabilidad de ambos conductores de este siniestro, que empezó como un acto de alardeo por parte de dos creadores de contenido y que está a punto de convertirse en una tragedia para una familia rionegrera.