Inhalación de monóxido de carbono: las pistas de la muerte de dos personas en Floridablanca

Conmoción ha causado en Bucaramanga y el área metropolitana la muerte de una pareja, por posible inhalación de monóxido de carbono dentro de un vehículo Mazda 323.

El hecho tuvo lugar en n el barrio Palmeras de Villaluz de Floridablanca. Las víctimas fueron identificadas como Édgar Jhovanny Castañeda Beltrán, de 27 años, conocido en el gremio transportador como ‘Pañal’; y Diana Marcela Cetina Forero, de 26 de años.

Lea aquí: Investigan muerte de dos personas halladas dentro de un vehículo, en Floridablanca

Testigos aseguraron que ambas personas se quedaron dentro del carro. No se escucharon gritos, ni tampoco se encontraron signos de violencia, por lo que no se descarta una muerte silenciosa o también llamada ‘muerte dulce’ por inhalación de monóxido de carbono, no se sabe si de manera accidental.

Pero, ¿qué tan comunes pueden ser este tipo de accidentes? Q’hubo consultó con el investigador y abogado Oswaldo Rodríguez Román, quién explicó cómo pueden darse este tipo de situaciones.

“Siempre existe un riesgo de intoxicación por monóxido, porque la tendencia del gas es a coger las temperaturas. Si el vehículo, al estar encendido, por ejemplo mantienen el flujo del aire ya sea por calefacción o por enfriamiento, eso tiende a que la línea del gas se guíe hacia ese lado”.

“Así el gas salga por el exhosto, siempre el monóxido va a tener la intención de buscar los flujos y se va a colar. Digamos que siempre con un carro cerrado detenido va a haber ese riesgo de intoxicación”.

“Son casos no muy comunes, pero los gases siempre se van a colar y en estado detenido se debe tener la precaución de bajar ventanillas, porque como ese gas es ‘inoloro’, incoloro, usted no lo percibe absolutamente para nada. El vehículo influye mucho, depende del modelo, o el mismo vehículo puede tener fallas que permiten la aceleración de producción de monóxido o la filtración hacia dentro del vehículo. No se requiere necesariamente poner directa el gas hacia el interior, en este caso, se intoxican sin darse cuenta”.

El experto añadió que este tipo de muerte no tiene un periodo tiempo definido, puede darse tanto

en minutos como en horas, “eso depende de la temperatura, del volumen del área, de la cantidad de monóxido en el aire, de la velocidad de ingestión, son factores que no permiten un tiempo estándar”.

La intoxicación sucede cuando se acumula monóxido de carbono en el torrente sanguíneo. Cuando hay demasiado monóxido de carbono en el aire, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos con monóxido de carbono. Esto puede generar un daño grave en el tejido, o incluso, como en este caso, la muerte.

Siga leyendo: Fernando Guerrero murió en la autopista a Floridablanca cuando regresaba a su casa