Intentó engañar a las autoridades en Piedecuesta para no ser capturado por asesinar a su pareja

A las afueras de la Plaza de Mercado de Piedecuesta, en la mañana de este jueves 21 de septiembre, fue capturado Víctor Araque Sequeda, de 54 años, quien tenía un grave pendiente con las autoridades judiciales.

Este hombre, vendedor ambulante del sector, era buscado por el delito de feminicidio agravado tras asesinar a su pareja, Cristina Mantilla Díaz, en diciembre de 2016 en Piedecuesta.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional y la Policía ubicaron a Araque Sequeda en el centro de acopio y cuando iba a ser capturado intentó hacerse pasar por otra persona. Sin embargo, esto no le sirvió y fue arrestado tras tener vigente una condena por feminicidio agravado.

Así fue el crimen

El atroz asesinato salió a la luz pública el 6 de diciembre del 2016, cuando sobre las 11:20 de la mañana, un hombre realizaba una caminata en compañía de su perro por la vereda Las Amarillas de Piedecuesta, y se encontró de frente con un cadáver en una zona boscosa.

“Subía con mi perra y vi una moneda de 500 pesos y una envoltura de un condón. Se me hizo raro y pensé que era alguna pareja que estuvo por ahí haciendo cosas, y que de pronto, si se les cayó una moneda, también se pudo haber caído un billete o algo. Seguí buscando, pero lo que hallé fue un cuerpo humano, que uno no imagina encontrarlo de la noche a la mañana en un monte. No se le veía el cabello ni nada, porque estaba como enterrada”, narró el testigo a la Fiscalía en su momento.

Tras el aviso del ciudadano, Agentes de la Unidad Móvil del Laboratorio de Criminalística de la Sijín inspeccionaron el cuerpo y fijaron evidencias en la escena del crimen.