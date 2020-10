Era de madrugada aún, pero a las 3:30 Yeiner David Durán Cristancho ya trabajaba. Solo que encontró el fin de sus días en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el barrio Bolarquí de Bucaramanga.

Yeiner, de 27 años se movilizaba en sentido Norte – Sur por la Avenida González Valencia con calle 55, cerca de la Clínica Chicamocha. Iba al mando de una motocicleta Discovery de placa VID-23E que usaba en su trabajo como domiciliario de una reconocida licorera.

Sin embargo, perdió el control del vehículo y chocó contra el separador y lo esperó un árbol.

El golpe fue tan tremendo, que la motocicleta se partió en dos. Durán salió despedido contra el pavimento.

Daba escalofrío ver los destrozos, peor aún, a Durán Cristancho exánime de inmediato.

Cerca del separador quedó el tren delantero de la moto como si lo hubieran separado de tajo, así como el casco del conductor. A pocos metros, justo en la mitad del carril, quedó Yeiner y a su lado el resto del vehículo.

Pese a que el auxilio no tardó, no sirvió de nada. Los paramédicos supieron de inmediato que en el cuerpo de aquel domiciliario ya no había aliento.

El primer parte indica que sufrió trauma craneoencefálico severo y trauma de tórax.

¿Qué pasó?

Tres hipótesis manejan las autoridades, que servirán para atar cabos y establecer qué provocó que Yeiner perdiera el control.

Una es que de forma aparente conducía con exceso de velocidad, a lo que se habría sumado falta de pericia, según aseguraron las autoridades.

Sin embargo, una presunta falla mecánica entró a formar parte de las pesquizas. Al parecer la moto sufrió una falla.

¡Llegó el dolor!

Mientras agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga realizaban el levantamiento del cadáver y el croquis del accidente, familiares y amigos de la víctima llegaron para confirmar la trágica y dolorosa noticia.

No pudieron ocultar su tristeza y protagonizaron dramáticas escenas fundidos en abrazos que -de alguna forma- querían evitar la contemplación del horror.

Yeiner tenía un hijo y vivía en el barrio Manuela Beltrán, al sur de Bucaramanga. Allegados lo describieron como una persona alegre y responsable.

“Sorprendente e inesperado momento, desgarradora situación por la que pasaste. Quedan tus ocurrencias, tu buena actitud para ver las cosas, te echaré de menos” escribió un familiar en Facebook.