Investigan al presunto abusador de atletas en Santander

Giovanny Vega Blanco, el entrenador de un Club de Atletismo de Bucaramanga que presuntamente abusó de varias deportistas cuando eran menores de edad, tiene ‘vetada’ su entrada al estadio Luis Enrique Figueroa de La Flora, donde ejercía funciones como preparador físico de decenas de corredores.

Esto, según Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, con el fin de proteger la integridad de los deportistas que actualmente están a su cargo. Por lo pronto, la Sijín adelanta investigaciones. Y mientras el proceso avanza y se determina la responsabilidad o no de este reconocido deportista en los repudiables hechos, se conocen nuevos detalles sobre las denuncias interpuestas por las víctimas ante la Fiscalía. “En ocasiones cuando tenía lesiones musculares, me llevaba a los baños de las bodegas de la pista de La Flora y ahí me empezaba a tocar (las partes íntimas)”, comentó una de las deportistas que habría sido vulnerada. Otras aseguraban que no decían nada por miedo, temían cualquier represalia que pudiera tomar “su mentor”. Algunos de los atletas hombres señalaron que fueron testigos del maltrato hacia sus compañeras.

“Ese señor es una peste, a todos nos trataba mal y nos humillaba porque nos daba hospedaje y comida. Debe pagar por lo que le hizo a esas niñas”.

Denunció que “una vez estábamos entrenando y le pegó en los glúteos a una compañera, porque no hizo bien un ejercicio de fortalecimiento”.

Esta redacción intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con Vega Blanco, quien hoy está en el ‘ojo del huracán’, para conocer su versión, pero fue imposible.

Sin embargo, Blu Radio dio a conocer que a través de 21 declaraciones extraprocesales de deportistas y padres de familia, el entrenador de atletismo busca defenderse de las acusaciones de presunto abuso sexual. Todos ellos lo tildan de “buena persona” “Puedo dar fe que el señor es un buen profesor, entrenador y buena persona, también es cierto que es el entrenador del club deportivo al que pertenezco desde hace cinco años y gracias a su esfuerzo y exigencia como entrenador he logrado ir a unos nacionales Supérate, intercolegiados”, dice una de las declaraciones hecha por una deportista que pertenece a su club deportivo, según Blu Radio.

Rechazo total del Mindeporte

“El caso lo conocimos el 13 de enero y desde ese momento se activaron las rutas de acompañamiento y orientación psicosocial a las mujeres víctimas y sus familias. Adicionalmente, y en articulación con la Vicepresidencia de la República y Consejería para la Equidad de la Mujer, compulsaron copia a la Procuraduría Regional de Santander, con el fin de investigar funcionarios de entidades territoriales que puedan estar implicados en el caso, por presunta omisión de funciones o posibles acciones de corrupción frente a recursos públicos destinados a apoyar a deportistas”, señaló el ministro del Deporte, Guillermo Herrera.

¿Quién es el presunto abusador?

Giovanny Vega Blanco, denunciado por presuntos abusos sexuales y psicológicos, lleva más de 30 años como entrenador de atletismo -llegó incluso a estar al frente de la selección Colombia en varias oportunidades- e incursionó en otras disciplinas, entre ellas el patinaje.

Ha sido también profesor de educación física en varios colegios de Bucaramanga.

Tiene desde hace alrededor de 20 años su propio club, donde hay alrededor de 80 atletas inscritos.

Quienes han compartido con él, lo definen como un entrenador muy exigente, de carácter fuerte, que muchas veces pretende imponer sus conceptos por encima de los demás.

Por lo pronto la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander abrió investigación por la denuncia realizada por la Liga Santandereana de Atletismo por los delitos de acto sexual y acoso sexual de los que presuntamente fueron víctimas deportistas pertenecientes a su club deportivo.