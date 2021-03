Investigan amenazas de muerte contra edil de Barrancabermeja

48 horas le dieron a Milton Andrés Ardila, edil de la comuna cinco, para que “se desaparezca”. Lo ‘sentenciaron’ con un panfleto que arrojaron a su vivienda ayer en la madrugada.

“Eran las 2:30, en la habitación principal donde duerme mi abuela rompieron el vidrio de la ventana con el cacho de una pistola y tiraron los papeles”, contó Ardila.

“Ya se lo habíamos advertido la primera vez, es que acaso usted no se quiere, ni quiere el bien de su familia.. sus palabras y sus opiniones no nos importan... tiene 48 horas para salir de la comuna, si es posible de Barranca... no queremos un tercer llamado”, son algunos abstractos del texto que van acompañados de insultos.

Quieren callar

sus denuncias

Milton ha ‘destapado’ casos de corrupción en los servicios públicos y de salud en la comuna. Precisamente esta semana será ponente de una sesión sobre el presunto cierre de un puesto de salud por contratos no terminados.

Ha sacado a la luz irregularidades en el contrato del colector de agua del barrio Las Torres, por daños que no reparan y que tienen perjudicada a la comunidad.

También se ha manifestado contra la delincuencia que azota el sector, “somos varios los líderes amenazados y que no nos permiten participar en consejos de seguridad”, agregó Ardila.

Lea también: Video: Por presuntos abusos y denigrantes condiciones, presos desataron motín en Barrancabermeja.

La Policía investiga la amenaza que advierte de un contundente atentado contra Milton Ardila.

El pasado 19 de enero, cerca a su vivienda, dos sujetos en motocicletas lo acorralaron, querían forzarlo a subir, pero el actuar de los vecinos impidió que se lo llevaran.

Luego recibió llamadas constantes al teléfono de su casa.

Pero el edil se mantiene firme en su acción social, no hará caso a las advertencias, pero pide garantías.

“Es una realidad que vivimos en nuestro país, todo el que levanta la voz para beneficio del pueblo es callado a la fuerza. Seguimos en esta lucha que busca la equidad para la ciudadanía. Sigo llevando la voz que tanto los derechos de mi familia como la mía sea respetados”.