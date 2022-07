César Augusto Rodríguez Lozano, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y quien hace parte del esquema de seguridad de Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, resultó herido en Barrancabermeja.

Los hechos ocurrieron hacia las 4:00 pm del pasado martes 5 de junio, en las afueras del establecimiento ‘El Rancho’ ubicado en la vía que conduce del casco urbano del ‘Puerto petrolero’ hacia el corregimiento El Llanito, cuando Rodríguez Lozano esperaba a su protegida. Según el relato de Yuli Velásquez, al notar la presencia de hombres armados, el escolta le advirtió que corriera y minutos después escuchó un disparo

“Yo estaba en una reunión; debía trasladarme hacia el puente La Represa, pero como no tengo transporte el señor Domingo, dueño del negocio, me iba a hacer el favor de acercarme en el carro de él, cuando yo me acerco al portón para decirle al escolta que iba a salir con él; yo alcanzo a pasar la calle, cuando llegan dos sujetos armados y César me grita que corra y yo me regreso, cuando escucho es el disparo. Me caí y cuando miro hacia afuera, porque alcanzaba a ver, nos damos cuenta de que él está en el piso, herido”, relató Velásquez.

Producto del ataque, el escolta fue impactado con un arma traumática en su rostro, además, según el reporte de las autoridades, los agresores lograron llevarse consigo el arma de dotación, el celular y documentos personales.

El coronel Alexánder Sánchez Acosta, comandante de la policía del Magdalena Medio, aseguró que la primera hipótesis obedece a que se trataría de un hurto.

“De acuerdo con las versiones que se han recibido por habitantes y por las características del hecho, se habla de un hurto al escolta de la UNP que se encontraba en el sector, le hurtan el arma de dotación, el caso ya se está investigando para establecer si definitivamente es un hurto o puede estar relacionado con la situación de la protegida”, informó el coronel Sánchez.

El escolta herido fue trasladado a la Clínica Magdalena donde se encuentra fuera de peligro, mientras que la lideresa se recupera de un golpe que sufrió en una mano, tras caerse cuando intentaba refugiarse.

¿Se trató de un hurto?

Yuli Velásquez, la presidenta de Fedepesan y protegida del César Augusto Rodríguez Lozano, ha denunciado en reiteradas oportunidades ser ‘blanco’ de amenazas y de atentados en contra de su vida. La situación más reciente la dio a conocer en mayo, cuando una embarcación en la que hacían monitoreo comunitarios sobre la ciénaga San Silvestre, fue atacada a disparos por desconocidos.

“No sabemos qué pasa, simplemente nosotros como comunidades pesqueras hacemos nuestros trabajo y realmente no sabemos quién o quiénes están detrás de todo eso, pero hacemos el llamado a las autoridades competentes que son las que investigan para que averigüen qué es lo que está pasando”, dijo la lideresa.

Por estos antecedentes y ante la situación de riesgo de Yuli Velásquez, Iván Madreo, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), exigió a las autoridades que investiguen a fondo.

“Creemos que va más allá de un simple robo, hay un ataque hacia la integridad del escolta pero él avisa a su protegida para que ella se resguarde, lo que quiere decir que él en su reacción prevé que es un ataque contra doña Yuli como tal; hay antecedentes de un atentado sobre la ciénaga San Silvestre, donde ellos hacen su monitoreo y les atacan con disparos; por eso pensamos que esto va más allá de un hurto”, dijo el defensor de Derechos Humanos.

Por su parte, Gina Marcela Romo, personera de Barrancabermeja, conminó a las autoridades para que brinden las garantías a los líderes del Distrito que desarrollan su labor en el territorio.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen todo el contexto de esta situación, para que este hecho no se mire como un simple hurto, sino que se tenga en cuenta la labor que ella hace y las denuncias de criminalidad que vienen haciendo alrededor de las ciénagas, para saber qué está pasando con los grupos armados en Barrancabermeja y privados que puedan tener intereses; también para que den garantías, el esquema de seguridad que ella tiene se queda corto para la labor que desarrolla, es necesaria una protección real”, dijo la Personera.