A la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga fue llevado el cuerpo sin vida de José Antonio Monsalve Ramírez, 65 años, quien aparentemente habría fallecido a causa de un accidente de tránsito.

De acuerdo con la información aportada por los familiares del hoy occiso, el pasado jueves 28 de septiembre José Antonio fue atropellado por un automóvil en la calle 31 con carrera 27 de la capital santandereana.

Aparentemente, el siniestro vial no sería de gravedad, por lo que el hombre se levantó por sus propios medios y se dirigió a su residencia en la calle 31 con carrera 23. No recibió ningún tipo de ayuda médica de inmediato.

“En la tarde él me llamó y me dice y me dice que un carro me tumbó, pero él me manifestó que había sido el jueves temprano y me dijo que le dolía mucho la cabeza; entonces que le llevara unas pastillas. Ya cuando iba llegando, me llamaron del hospedaje y me dijeron que mi papá estaba mal, que estaba convulsionando”, relató José Luis Monsalve, hijo del fallecido.

El hombre llevó a su padre en un vehículo hasta la Clínica Los Comuneros en donde permaneció internado hasta el pasado sábado 30 de septiembre, cuando finalmente falleció.

“Les manifesté a los médicos que un carro lo había tumbado. Primero lo entubaron porque no respiraba bien, lo pasaron a la UCI. Luego, ya el viernes, me dijeron que estaba muy mal, no reaccionaba y ya lo habían desentubado (...) El médico me dijo que el problema en la cabeza no tenía, que la tomografía todavía salió bien, que aparentemente mi papá consumía licor del malo y le hizo lo pudo haber afectado el hígado”, señaló el familiar.

El sábado, todas las esperanzas se desvanecieron cuando Monsalve Ramírez perdió la batalla y murió. Tras el fallecimiento, al tratarse de un caso que ingresó por accidente vial, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encargó de realizar la inspección técnica al cadáver.

Se espera que en la morgue de Medicina Legal se corrobore las causas exactas del fallecimiento del hombre de 65 años.