Más de 10 puñaladas tiene a Damaris Gabriela Ramos, de 20 años, en delicado estado de salud, en una UCI de la Clínica Chicamocha de Bucaramanga.

El agresor: su exnovio quien está prófugo desde la noche del pasado sábado luego de cometer con sevicia el intento de homicidio.

Ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la noche en el sector de Café Madrid, cerca de donde reside la víctima.

“Ella salió a comprar una pizza y como a 5 casas se encontró con un amigo que la invitó a una casa en un segundo piso que estaban tomando, ella no sabía que el ex estaba ahí y el amigo no sabía que habían terminado” relató Miriam García, madre de la joven.

Al parecer, aprovechando la presencia de Damaris en la fiesta, el agresor, de 22 años, le dijo que hablaran, pero ante la negativa de la joven, la tomó a la fuerza, la encerró en el baño y la apuñaló en múltiples oportunidades.

Ante los gritos, quienes hacían parte de la fiesta empezaron a patear la puerta para auxiliarla. Al verse descubierto el agresor huyó, a pesar que lo persiguieron, mientras que Damaris Gabriela fue llevada a un centro asistencial.