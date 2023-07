Joven bumangués murió tras ser arrollado por vehículo ‘fantasma’ en Antioquia

La víctima había viajado días atrás a Medellín a realizar unas diligencias y el pasado jueves, cuando ya venía de regreso a su vivienda en el barrio Ciudadela Real de Minas en la capital santandereana, se presentó el desafortunado hecho.

“Le gustaba ir a Medellín y ya venía para Bucaramanga. Se quedó un momentico por Puerto Berrío, buscando un bus para venir y ahí lo atropello un carro ‘fantasma’ por la espalda”, dio a conocer Fernanda Galeano, hermana del joven fallecido.

Este accidente, del que hasta el momento no se conocen mayores detalles, ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del jueves 6 de julio, en el kilómetro 17 de la vía Puerto Berrío – Cisneros.

“Lo único que nos dijeron las autoridades es que no había evidencia de nada, que el carro lo atropelló y lo dejó ahí tirado. Necesitamos buscar testigos, evidencias, no puede quedar así la muerte de mi hermano”, agregó la familiar.

Como no hubo testigos, German Alberto quedó tendido en esta carretera hasta que, sobre las 2:30 a.m. del día siguiente, fue encontrado por la ciudadanía. La lluvia y la poca iluminación en el lugar no facilitaron que alguien lo hubiera hallado antes.

Lastimosamente, para ese entonces, Galeano Castillo ya no tenía signos vitales. Sólo restó la presencia de las autoridades de tránsito para adelantar el levantamiento del cuerpo, que fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Puerto Berrío.

Entre tanto, en Bucaramanga empezó la angustia para los seres queridos del joven de 26 años tras no tener comunicación ni rastro de su paradero.

“Él había viajado sin papeles, se le habían extraviado. Entonces, por medio del Facebook estaban buscando los familiares y ahí nos enteremos de que había fallecido”, reportó la hermana.

La familia viajó al municipio antioqueño para hacer los trámites de reclamación del cadáver y buscar alguna respuesta sobre su inesperada partida de este mundo. Ahora, en medio de su dolor, claman por justicia.

German trabajaba en una perfumería familiar y es recordado por ser un fiel hincha del Atlético Bucaramanga.

“Parcero, tantas charlas de fútbol, tantas anécdotas. Gracias por su amistad siempre sincera y leal. Descanse en paz”, escribió en redes sociales un allegado al hoy fallecido.

En las próximas horas se adelantarán las honras fúnebres de este joven en Bucaramanga.

