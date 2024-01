Joven falleció tras ser corneado por un toro en una corraleja

Un joven perdió la vida tras sufrir múltiples corneadas de un toro durante las corralejas celebradas en el municipio de Sampués, Sucre.

José David Polo, conocido como El Baby o El Camarita, un joven de 26 años de edad apasionado por las corralejas, se encontraba participando en el evento tradicional de toros cuando el incidente tuvo lugar el pasado 1 de enero.

El joven, quien desempeñaba labores como barbero y costurero, fue trasladado al Hospital Universitario de Sincelejo debido a las graves heridas ocasionadas por el toro durante las corralejas de ese municipio.

El toro embistió violentamente a José David y a pesar de los esfuerzos de los asistentes en el lugar para distraer al animal, el joven no logró sobrevivir.

La madre de José David relató cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su hijo: “Él me dijo ‘mami, ya me voy, deséame suerte’. Yo le dije ‘Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito’. (...) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”, contó la madre de Polo.

Además, a través de un video, hizo un llamado en redes sociales, solicitando ayuda económica para costear el traslado del cuerpo de su hijo, ya que carecía de los recursos necesarios. Finalmente, se informó que el cuerpo del joven llegó a su pueblo natal, Momil, en Córdoba, donde será sepultado.

La plataforma ALTO, organización que aboga por los animales, se refirió al caso y calificó las corralejas como una “barbarie” además de expresar que “algunos personajes insisten en que esas costumbres bárbaras deben ser protegidas por la ley”, dijo a través de su cuenta de X.

Información tomada textualmente de El Colombiano.