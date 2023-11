Joven fue a una terapia de rodilla y falleció súbitamente: "Me lo entregaron muerto"

Camilo Andrés Duitama, un ingeniero industrial de 33 años, perdió la vida durante una sesión de fisioterapia en el occidente de Bogotá, donde asistía para rehabilitarse de una reciente cirugía en una de sus rodillas.

El trágico incidente ocurrió en el consultorio 201 de una IPS de Bogotá, dejando perplejos a sus familiares, quienes insisten en la falta de "una explicación lógica" para lo sucedido.

Carlos Andrés Duitama, reconocido entre sus amigos por su pasión por el fútbol, se encontraba en la tercera sesión de terapia posquirúrgica, después de haber sido operado del menisco unos días antes.

Su hermana, Carol Duitama, relató la desconcertante situación: "Honestamente, no tenemos explicación lógica de lo que sucedió porque él venía a sus terapias físicas porque había acabado de sufrir una cirugía hace 15 días del menisco de la rodilla. Todo había salido muy bien. Todo estaba perfecto y vino a su tercera terapia, se hizo todo el proceso de la terapia cuando me llamó mi mamá para que viniera rápido porque mi hermano estaba mal, ya no respiraba".

La familia alega que, aparentemente, no se proporcionaron los primeros auxilios de manera adecuada, y otros presentes en el lugar respaldan esta reclamación.

El padre del fallecido expresó su angustia: "Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto".

Las autoridades, incluyendo un equipo de la Sijin, han asumido la investigación del incidente, que mantuvo su presencia en el lugar hasta altas horas de la noche.

La familia espera respuestas y busca prevenir que otras personas atraviesen por una experiencia similar.