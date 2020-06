Durante más de una semana, Johan Sebastián Osma, de 20 años, luchó para mantenerse en este mundo, pero finalmente las fuerzas se le agotaron y falleció, víctima de un accidente de Tránsito.

El siniestro ocurrió el 2 de junio cuando Osma se movilizaba en bicicleta rumbo a la Central de Abastos de Bucaramanga donde trabajaba.

Sin embargo, no se sabe cómo, sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba por la extensión de la calle 45 hacia Chimitá, muy cerca de la Cárcel de Mujeres.

Allí fue hallado por conductores y transeúntes quienes dieron aviso a las autoridades.

Herido de gravedad, Johan fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial desde donde les avisaron a los familiares.

William Ferney Pérez, tío de la víctima, manifestó que desconocen qué ocurrió.

“Hasta ahora no hay nada claro, lo que cuentan y lo que nos dicen es que se dirigía al trabajo en la cicla. Cuando nos llamaron ya lo tenían en el Hospital Universitario de Santander, nos informaron que estaba grave.

“Pedimos como familia que nos ayuden a esclarecer el caso ya que en esa zona no hay cámaras, no hay testigos, no hay nada”.

Como si fuera poco, aprovechando que Johan estaba inconsciente y el lugar desolado, alguien tomó la bicicleta y se la robó pues no fue hallada en la escena del accidente.

Hombres de la Unidad de Criminalística de Tránsito de Bucaramanga realizaron la inspección del lugar y tratan de esclarecer qué ocurrió y si hubo otro vehículo involucrado en el siniestro vial.