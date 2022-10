Joven que resultó quemada en un bar de San Gil fue trasladada a Bucaramanga

La más afectada fue Silvia Lara, una joven de 18 años, quien sufrió quemaduras delicadas en su cuello y en su rostro. Las otras dos personas solo sufrieron quemaduras superficiales.

“Ella se prendió de la cadera para arriba. Empezamos a corrernos y unos jóvenes trataron de apagarla con las manos pero entre más le echaban aire, más se prendía. Dos muchachos de la barra saltaron de la barra pero no usaron extintores ni nada, solo sacaron a los quemados del lugar”, contó una de las testigos.

Esta redacción pudo conocer que la joven fue ingresada a la Clínica de San Gil pero tuvo que ser trasladada a un centro médico de mayor nivel en Bucaramanga. Su pronóstico es reservado.

“A ella se la llevaron de una en una ambulancia, a mi se me quemó una parte de la mano, me quedaron ampollas. También se me quemó la camisa que llevaba”, contó Jefferson Balvin, uno de los heridos en el incidente.

Agregó que los encargados del show de cocteles al parecer estuvieron dando indicaciones previas para que se retiraran de la barra, “ según el que estaba animando llevaba 5 minutos avisando. Yo estaba discutiendo con el diciéndole que con tanto ruido, y entre tragos y baile, uno no le presta atención a lo que ellos dicen”.

El bar se pronunció

«Como administrador y preocupados por la salud de la mujer, la llevamos de inmediato a la clínica para que recibiera la atención médica. Se coordinó con la familia. Después fue remitida al hospital Universidad de Santander pabellón de quemados, para que recibieran atención médica profesional. Hemos estamos apoyando a la familia, pendientes de la salud de la mujer, y respondiendo por este accidente y caso fortuito», señaló el administrador del lugar.