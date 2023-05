Joven que se accidentó en el norte de Bucaramanga soñaba con ser militar

Escenas dolorosas se vivieron en la mañana del jueves cuando los familiares de Eisnel Jesús Guerrero Gualdrón, de 22 años, reconocieron el cuerpo sin vida que quedó tendido en la vía que comunica a los barrios Café Madrid con el Kennedy, frente a la planta de Bavaria.

Eisnel Jesús laboraba como domiciliario y trabajaba en la plaza de mercado del Kennedy. Se movilizaba para sus labores diarias en una motocicleta marca Yamaha FZ, de placa UUC-13D.

Cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, murió arrollado por un camión turbo que iba sin carga. Las placas del vehículo son SOI-757.

El informe con el que cuenta la Dirección de Tránsito de Bucaramanga señala que el motociclista intentó adelantar a la turbo, pero en sentido contrario venían varios vehículos particulares, uno de ellos un Chevrolet Spark.

El motociclista, al parecer, cuando hizo la maniobra de adelantamiento se arrepintió y frenó, golpeando la llanta delantera del camión, perdiendo la estabilidad. Cayó a la carretera y fue alcanzado por las llantas traseras del automotor de carga.

“Muere cuando las llantas del camión le pasaron por encima. Paramédicos llegaron a auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales. El caso es materia de investigación, inmovilizamos la moto y el camión”, indicó un agente de tránsito.

Eisnel, según sus amigos y conocidos, después de llevar una vida con algunos problemas personales, había decidido cambiar su rumbo y estaba juicioso trabajando.

“Vivía con su mamá y tenía una compañera. No tenía hijos, pero estaba entre sus planes. Laboraba en una carnicería o haciendo domicilios, la mamá trabaja en la plaza del Kennedy”.

Su padre, Ricardo Guerrero, llegó hasta el sitio y desconsolado trataba de calmar a las mujeres de su familia por la pronta partida de su hijo.

Entre lágrimas recordó que había terminado de prestar servicio militar obligatorio hace un año y medio y quería seguir con la carrera militar.

“Es una tristeza que no se la deseo a nadie, le pido a Dios que me dé fortaleza porque yo también manejo moto y siempre me encomiendo ‘al de arriba’ para que me proteja. Mi hijo era una buena persona, buen trabajador, buen amigo, quería seguir la carrera, pero no teníamos recursos. Ahora se fue a prestar servicio desde el cielo”, señaló su padre.

Investigadores en siniestros viales de la empresa Vialyprocesal abogados, también llegaron al sitio a analizar lo sucedido.

De acuerdo con Fredy Díaz, representante legal, un video de la planta de Bavaria grabó lo que ocurrió y demostraría la imprudencia del joven motociclista.

“El muchacho y el camión venían del Café Madrid, lo que se sabe es que trató de pasarlo, se encontró con otro carro de frente y se devolvió, cuando se devolvió perdió el control de la moto y se estrelló por el costado izquierdo de la turbo con la parte del tanque, se cayó y las llantas de atrás le pasaron por encima y le aplastaron la cabeza, el casco quedó ahí precisamente en el sitio de los hechos también todo aplastado”, señaló el investigador.

La Unidad de Levantamiento de Tránsito de Bucaramanga se encargó de la inspección del cadáver y la inmovilización de los dos vehículos.

Con el video en poder de las autoridades se esclarecía este lamentable accidente que se registró en el norte de Bucaramanga.