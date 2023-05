Joven que se accidentó en la vía del aeropuerto a Girón necesita donación de sangre

José David Bueno, quien sufrió un aparatoso accidente el pasado viernes vía a Girón, en el que lastimosamente su pareja falleció, está pidiendo colaboración a donantes de sangre que puedan poner su ‘granito de arena’ y así ayudarle a estabilizar su condición médica.

Este joven tiene múltiples fracturas en sus piernas y sus lesiones son de gravedad, por lo que, a través de un video en Facebook, pidió colaboración a conocidos y residentes de Lebrija, Bucaramanga y su área metropolitana para que se unan a este donatón que ha convocado.

«Yo fui el que tuve el accidente el pasado viernes, bajando Girón. Lastimosamente falleció mi novia. Ahorita estoy hospitalizado en la Clínica Bucaramanga. Después de algunas cirugías que me han hecho, en estos momentos estoy pidiendo su colaboración para que me ayuden donando sangre, porque he perdido mucha», señaló el joven.

¿Cómo ayudar?

El joven señaló ya está el bus de Higuera Escalante en Lebrija, Santander, por lo que quienes quieran contribuir con la causa, pueden donar a nombre de José David Bueno.

«Les agradezco mucho, si pueden ayudarme», finalizó el joven.