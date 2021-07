Joven santandereana sigue desaparecida en la frontera entre México y Estados Unidos

Luego de más de una semana desaparecida en la frontera entre Estados Unidos y México, familiares de Yulieth Tatiana Pedraza Parra, una santandereana de 18 años, aún no tienen noticias precisas de su paradero.

Tatiana viajó desde Bucaramanga el pasado 25 de junio. Desde hace algunos meses entablaba conversaciones virtuales con Fabián, un amigo bumangués que lleva un tiempo trabajando en Estados Unidos, quien le manifestaba que allá habían muy buenas oportunidades de trabajo.

Fue precisamente este joven quien le habría presentado a Tatiana a su jefe de nacionalidad estadounidense, un hombre conocido como ‘Joshua’ o ‘Josh’, quien comenzó a hablar con ella vía WhatsApp.

El hombre de aproximadamente 35 años, la habría invitado a trabajar en construcción, cuando dominara bien el idioma, la ascendería de puesto a venta de bienes raíces.

Con todo listo, Pedraza Parra viajó hacia la ciudad de México, el 25 de junio, de allí a Monterrey donde tuvo su primer encuentro con dicho hombre.

En las fotos se veía contenta, pero días después no se volvió a comunicar. Al parecer luego de que intentara pasar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos.

Lo que supo la familia fue que este hombre le quitó sus documentos, su maleta y celular, todas sus cosas porque pasaría la frontera por agua. El hombre que la acompañaba se devolvió a Estados Unidos y la dejó a ella sola con instrucciones de cómo cruzar la frontera, según habría relatado el amigo bumangués y el presunto jefe.

Luego de varias investigaciones por parte de la familia desde Colombia, este fin de semana se conoció que Yulieth Tatiana habría sido detenida por autoridades de inmigración norteamericanas.

Eso es lo que han dicho el estadounidense conocido como ‘Joshua’, quien le había ofrecido trabajo, y Fabián, el amigo de infancia de Yulieth Tatiana, quien la convenció de que viajara.

“Supuestamente saben dónde está, es un supuesto porque no hemos hablado con ella. Quienes están en Estados Unidos dicen que está en Inmigración, en McAllen, Texas”, manifestó Luis Carlos Silva, el jefe de Tatiana hasta el día en que ella dejó su trabajo en una óptica en Sanadresito La Isla para buscar el “sueño americano”.

“Hasta no verla, no hablar con ella, no estaremos tranquilos, las personas que están pendientes allá en Estados Unidos dicen que solo le da información al Consulado, pero no hemos logrado esa comunicación con la cónsul.

“Fabián, el amigo que la convención de viajar, tiene los documentos de ella, ‘Joshua’ se los entregó luego de decirle que Tatiana no había alcanzado a pasar. Estamos muy preocupados, si la detuvieron, ella habría tenido la oportunidad de hacer una llamada, no entendemos por qué no llamó para avisar que había sido detenida, ya son 13 días sin saber de ella”.

McAllen es una ciudad ubicada en el condado de Hidalgo, en el punto más sur del estado estadounidense de Texas, en un área conocida como el Valle del Río Grande donde el presidente Donald Trump inició la construcción de un muro fronterizo.

Colinda con la ciudad mexicana de Reynosa, del estado de Tamaulipas, donde se libra una batalla a muerte entre los grupos narcotraficantes de Los Zetas y el Cartel del Golfo.

Yulieth Tatiana había llegado el 25 de junio a Monterrey y en los siguientes días estuvo con ‘Joshua’. Incluso en una oportunidad hizo una videollamada para saludar Luis Carlos Silva, su jefe en la Óptica de La Isla donde trabajaba.

“Iba en el carro con el norteamericano, se veía contenta. Le pregunté si estaba bien y me respondió que sí”.

En los siguientes días la joven publicó videos en sus historias en Instagram en las que contaba lo que hacía en México y continuó el contacto por whatsapp hasta el 30 de junio pasado.

“Después de esa fecha el whatsapp de ella estaba apagado y las redes sociales quedaron inactivas”, relató Silva.

Con el paso de los días, y sin noticias, la mamá decidió formular una denuncia penal por la desaparición de su hija.

Según Luis Carlos, ‘Joshua’ “me dijo que tiene a un abogado trabajando en la frontera. Le dije que se comunicara con la mamá de Yulieth y habló con ella y con la mejor amiga”.

Ahora todos confían en que la versión sobre el paradero de la joven sea cierta. “Tenemos esa leve esperanza y esperamos que ese sea el caso de Yulieth. Que sepa Inmigración quién es y la deporten. Confiemos en que sea así. Nos aferramos a esa esperanza y que ojalá la tenga Inmigración”.

También los alienta que varias personas coinciden en que las autoridades de inmigración les han confirmado que hay una joven con los rasgos físicos similares a los de Yulieth.

La joven se graduó el año pasado como bachiller del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Bucaramanga, y vivía sola en una habitación arrendada en una casa del barrio Los Naranjos, en la Ciudadela Real de Minas.