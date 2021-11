Hace cuatro meses Jean Carlos Trillos Padilla salió de su barrio Villas de San Ignacio, del norte de Bucaramanga, para presentarse en la Base Militar del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en Aguachica, Cesar y prestar el servicio militar.

María del Carmen Felizzola, abuela de Trillos, de 19 años, lo motivó para que le siguiera los pasos a su padre y su hermano mayor, porque ella sueña que su nieto sea alguien en la vida y prometió que lo iba a apoyar.

“Le dije: papi, yo lo voy a apoyar para que se haga profesional. Me enviaba fotos con el uniforme y me decía: mire nonita como estoy de guapo. Y yo le mostraba a la familia para que vieran cómo estaba mi muchacho”, contó la nona desbordada en lágrimas.

Ella, con el papá y la mamá de Jean Carlos, llegó el viernes a las 2:30 de la madrugada al Hospital Universitario de Santander, HUS, porque desde la base militar de Aguachica les comunicaron por teléfono que había sufrido un accidente y que debieron remitirlo a Bucaramanga.

¿Qué ocurrió?

“Me llamó un capitán a decirme que el hijo mío había tenido un accidente, que iba corriendo y que se enredó con un lazo en el pescuezo y se cayó”, contó Ismael Quintero, padre de Jean Carlos.

Pero en esa versión hay algo que a él no lo convence, “habíamos hablado por llamada como a las 11:00 de la mañana. Me dijo que un sargento lo venía maltratando. Yo le dije que si algo me llamara. A las 6:54 de la tarde me llamó a decirme que le hiciera una recarga. Hasta ahí nos comunicamos”.

Jean Carlos ingresó al HUS custodiado por un capitán y otros soldados que lo acompañaron desde el sur del Cesar.

Yaneth Padilla, su mamá, fue la única que pudo ingresar a verlo.

El reporte médico indica que Jean Carlos sufrió muerte cerebral, que presentó varias contusiones en la cabeza, con signos de violencia en el cuello. Se encuentra en coma.

“Está reventado por dentro, bota sangre por los oídos, por la nariz. Si se cayó como dicen tendría raspaduras, pero no las tiene. Queremos que se investigue qué pasó con nuestro hijo porque lo entregamos confiados a las Fuerzas Militares y así nos lo entregan. Los médicos nos dicen que tiene 92% de muerte”, alegó Ismael con la voz entrecortada.

La familia oriunda de Girón ruega por un milagro. Que Jean Carlos despierte y dé su versión de lo ocurrido.

Versión de las autoridades

“El día de ayer en la base militar del Juncal, ubicada en el municipio de Aguachica, uno de nuestros hombres el SL18 Trillos Padilla Jean Carlos sufre una caída en desarrollo de actividades propias del servicio. Producto de la misma le generó unas contusiones de la cabeza, es trasladado al Hospital Municipal de Aguachica y en horas de la noche a Bucaramanga. El Ejército Nacional reitera el acompañamiento a su familia y hace todos los votos por la recuperación de nuestro soldado”, dijo el coronel Édgar Alberto Rico Pulido, comandante de la Quinta Brigada.

“De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por sus compañeros, el joven al parecer iba corriendo y se habría enredado -se presume- con una cuerda. Este Comando dio inicio a las investigaciones pertinentes, con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrió esta situación”, se lee en el comunicado que emitió el Comando de la Quinta Brigada a la opinión pública.