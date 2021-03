Joven sufrió hurto con escopolamina en San Gil

A Cristian Díaz le salió cara una cerveza que se tomó en compañía de dos mujeres. Denuncia que lo drogaron con escopolamina y le robaron una suma de tres millones de pesos.

Los hechos habrían sucedido en San Gil el pasado jueves. Díaz se encontraba departiendo con dos jóvenes en la Villa Olímpica, luego decidieron ir a tomarse unas cervezas en un establecimiento en la Terminal de Transportes.

En videos de cámara de seguridad quedaron registrados los hechos.

Eran las 11:00 de la noche cuando se sentaron y pidieron las bebidas embriagantes, al tomar del vaso, asegura que sintió un sabor amargo. Después de eso, perdió la razón.

“Las mujeres me llevaron hasta mi casa en Porvenir y me robaron 3 millones de pesos en efectivo que tenía de ahorros. Me desperté al otro día a las 5:00 de la mañana, mareado, con fuerte dolor de cabeza y estómago, fui al hospital y me dijeron que me habían dado escopolamina”.

Manifestó que interpuso la denuncia ante la Policía y con los videos ya tendrían plenamente identificadas a las presuntas mujeres que lo asaltaron.