Juez deja en libertad a Cecilio Vera ‘Yiyo’ pero sigue vinculado a la investigación por varios delitos

Durante la audiencia de control de garantías realizada este sábado, un juez decidió otorgarle la libertad a Cecilio Vera, más conocido como ‘Yiyo’. Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación por el delito de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y secuestro de aeronaves.

Según el juez, el capturado no representa un peligro para la sociedad y por eso no fue necesaria la medida de aseguramiento. No obstante, Vera deberá portar un brazalete electrónico, no podrá salir del área metropolitana y tampoco podrá enajenar sus bienes.

'Yiyo' había sido detenido la semana pasada tras un operativo contra la banda de 'Los Chulos', un grupo delincuencial sindicado de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, secuestro simple y secuestro de nave.

Después de investigarlos durante meses, la Policía Metropolitana de Bucaramanga detectó que estos ‘depredadores’ preferían los golpes grandes a los llamados “fleteos” de ‘poca monta’. Estaban en grandes ligas, tanto, que incluso contrataron un piloto de Brasil para un golpe cinematográfico y hurtar una aeronave transportadora de dinero.

Habrían perpetrado ocho asaltos de ‘renombre’ en Bucaramanga y Norte de Santander con los que habrían captado una suma que supera los 3.500 millones de pesos.

“Los Chulos” al parecer contaban con el auspicio del empresario y reconocido político, Cecilio Vera ‘Gigio’ quien se valía de su posición para orquestar los delitos. También ponía ‘billete’.

En el desmantelamiento rodó la cabeza de un uniformado de la Policía.

Con el desarrollo de la investigación, el pasado 20 de febrero capturaron a once de sus integrantes.

Ya con la presentación de pruebas, legalización de las capturas y la imputación de cargos, la Policía y la Fiscalía dieron a conocer todo el espectro criminal de la organización.

Investigación

Un millonario hurto perpetrado en un almacén del Centro de Bucaramanga por 250 millones de pesos, fue el detonante para que el grupo Contra Atracos de la Sijín iniciara la recolección de pruebas que de forma minuciosa les permitió identificar a cada integrante y su rol criminal.

Interceptaciones telefónicas, horas de material de video analizados, extracciones de imágenes, entrevistas a víctimas y testigos, fueron algunas de las actividades claves para lograr reseñar el actuar de “Los Chulos”. Fueron en total 12.500 acciones de labores judiciales las que permitieron el golpe final.

OPERAR DELICTIVO

El principal modus operandi de “Los Chulos” era atacar “de frente”, con un seguimiento criminal a sus víctimas.

Las amedrantaban con armas de fuego y las golpeaban para atracarlas.

El sistema de ventosa fue otro método para apropiarse de dinero en residencias y locales.

También, personificaron un delito haciéndose parsar por un grupo subversivo, para distraer la atención de las autoridades.

ESTRUCTURA CRIMINAL

“Los Chulos” delinquían bajo una estructura bien consolidada. Los líderes era conocidos como alias “Papichulo” y “El Viejo”.

En la segunda línea al mando estaba el brazo financiero que coordinabaal grupo armado y logístico, ahí figura alias ‘Yiyo’ y ‘Rolando’ quien fue capturado en Cartagena.

La mujer de la banda, alias “Evelia” era del protocolo.

Alias “El Cerrajero” fue más protagonista que cualquiera, era el de las llaves maestras para violentar cualquier cerraduras.

Por su parte alias “Mosco” estaba por si “las moscas” , era quien vigilaba y avisaba la llegada de los ‘tombos’.