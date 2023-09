Juez no envió a cárcel a los delincuentes que amarraron a un ciudadano por robarle $5 millones en Bucaramanga

Indignación ha causado entre la víctima, los comerciantes informales de los alrededores de la plaza de mercado de San Francisco y entre las mismas autoridades judiciales, la decisión tomada por un juez de garantías de Bucaramanga en dejar en libertad a tres de los cinco implicados en el robo a un ciudadano a quien le pretendían hurtar cinco millones de pesos.

Solo dos de los capturados, la persona que lo citó y el que lo amenazó con un arma de fuego, fueron cobijados con medida de aseguramiento, pero en sus lugares de residencia.

Según estos datos con medidas no privativas de la libertad quedaron: Paula Mireya Escobar Badillo, Cristian Armando Acuña Díaz y Henderson Yair Maldonado Escobar. Y bajo prisión domiciliaria o casa por cárcel: Nicolás Arnulfo Villamizar Escobar y José Armando Morelos Contreras.

Nicolás Arnulfo Villamizar Escobar fue la persona que, al parecer, lo amenazó con un arma de fuego según el relato de la víctima a la Fiscalía, “un hombre que abrió la puerta me colocó una pistola en la espalda, me pegó en la nuca y me decía que me tirara al piso o me mataba. Luego, me quitaron el pantalón, me amarraron los pies y las manos con mi ropa”.

Mientras que José Armando Morelos Contreras fue quien citó a la víctima a las 6 de la mañana del pasado martes 26 de septiembre, en el Oxxo de la carrera 27 con carrera 9 en cercanías de la UIS, para la venta de un automóvil Chevrolet Aveo GT negro de placas KBY-189, el mismo que después utilizaron para intentar huir por las calles de los barrio Comuneros, Mutualidad y San Francisco

“No estamos conformes con esta decisión y el fiscal la apeló. Fue un caso donde amarran a la víctima y generan temor en este sector de Bucaramanga, merecían otras medidas de aseguramiento más cuando se les imputó el delito de hurto calificado y agravado.”, expresó una fuente judicial.

La decisión del juez también la tomó porque los capturados no contaban con antecedentes judiciales. No obstante la Fiscalía reveló en las audiencias que el ciudadano y su padre fueron amenazados de muerte por la banda.

