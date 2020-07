Según los testigos, en ese mismo momento Hernando y la niña, quien iba de vuelta a casa luego de visitar a la nona, transitaban por el andén. El vehículo venía tan rápido, que no les dio tiempo de reaccionar y los arrolló.

“Ellos (Hernando y la niña) iban caminando hacia la casa y en la curva el desgraciado iba en estado de embriaguez y perdió el control del carro, eso es una irresponsabilidad de parte de este hombre que desafortunadamente no solo le quitó la vida a Hernando sino también a mi sobrina, quizá en ese momento pudo haber pasado más personas, chocado a otro carro por la autopista o un bus, como era domingo no había tanto tráfico.

“Personas como esta les debe caer todo el peso de la ley porque manejar tomado es peor que si fuera un asesino con un arma, no solo está jugando con la vida de una persona sino de muchas (...) que el peso de la ley se aplique como se debe; que no saquen excusas o ponga un abogado que porque tuvo un accidente o está lesionado hay que tener piedad, él no midió las consecuencias y la niña y Hernando perdieron la vida desafortunadamente por la irresponsabilidad de este hombre”, manifestó un familiar.

Por ahora el conductor, quien debe responder ante las autoridades, permanece recibiendo asistencia médica pues resultó lesionado en el accidente.