$!La búsqueda de mujer desaparecida en Piedecuesta llegó hasta Bogotá

Hace 15 días Rosalba Velandia, de 56 años, salió de su vivienda en el barrio La Candelaria de Piedecuesta y desde entonces no ha vuelto. Sergio Velandia, su hijo menor, no ha escatimado esfuerzos en buscar ayuda para encontrar a su mamá, y no desistirá hasta que vuelva a verla. Confía en que está sana y con vida.

Por eso, determinado en su anhelo, llegó hasta la ciudad de Bogotá, para pedir a los grandes medios del país difundir la desaparación de Rosalba y descartar que no esté deambulando en las calles de la capital. “Yo estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance, no me importa lo que me cueste, los días que me demore. Cada día se hace más complicado, sin tener tranquilidad, sin saber donde esté. Yo se que mi mamá va a aparecer, y va a aparecer con vida”, expresó Sergio en el más reciente video que grabó.