La DEA y la Policía siguen rastreando a los capos que se esconden en Santander

Tres operativos realizados en Santander en la última semana dejaron nuevamente en evidencia que grandes capos de la delincuencia organizada siguen eligiendo a Bucaramanga y el área metropolitana como uno de sus escondites.

La captura de un cabecilla de la estructura financiera de la guerrilla del Eln; el arresto del jefe de sicarios de la temida banda de ‘Los Pachely’, que delinque en Medellín, y la muerte de uno de los capos más temidos y buscados en Venezuela se registraron este fin de semana en Santander, tras gigantescos operativos.

De acuerdo con las autoridades, son varias las razones por las que capos de la mafia, jefes de estructuras delincuenciales y cabecillas de la guerrilla, han encontrado en Bucaramanga y el área metropolitana un lugar discreto y aparentemente seguro para esconderse, y en algunos casos radicar a su núcleo familiar.

La situación resulta tan compleja en Santander, que la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos ha participado en varios operativos que han terminado con la captura de algunos ‘capos’ y con la aplicación de extinción de dominio de sus millonarios capitales.

Estas operaciones, adelantadas en diferentes sectores del área metropolitana, son lideradas por la Policía Antinarcóticos, la Sijín, la Dijín, la Fiscalía, la DEA, y en algunos casos puntuales, hasta el FBI.

“Esos grupos articulan el proceso investigativo y cuando la DEA lo analiza, cruzan la información, y aquí nuestros grupos de Policía Judicial, de Dijín y de la Dirección de Investigación Criminal y Antinarcóticos, judicializan. Por supuesto, esos grupos interagenciales que trabajan con la DEA han impactado en Bucaramanga y el área”, explicó el mayor Nicolás Suárez, comandante de la Sijín de la Policía de Bucaramanga

En algunos casos, de acuerdo con el seguimiento que las autoridades le hacen al proceso, los capos capturados en Bucaramanga regresan a la ciudad después de purgar sus condenas.

“Personas que han sido capturadas por temas de narcotráfico fueron extraditados, pagan su condena en Estados Unidos y regresan de nuevo a Bucaramanga, por la comodidad que les da disfrutar el dinero ilícito”, explicó el mayor.

Bucaramanga y el área como escondite

Según Suárez, como ocurre en otras ciudades intermedias del país, los delincuentes se establecen, creyendo quizá que pueden pasar desapercibidos para las autoridades, pero no cuentan con que, en los últimos años, a muchos santandereanos no les ha dado miedo denunciar cuando ven personas ajenas y sospechosas en su entorno.

“Ellos vienen y se esconden, porque aquí no los están buscando, no los están persiguiendo, afortunadamente en Bucaramanga, en los últimos hechos, hemos visto que la gente no le teme a denunciar y al ver estas personas extrañas en medio de la comunidad, dan a conocer la identificación de los sospechosos sin saber quizá que detrás de ellos hay procesos investigativos en distintas partes del país y del mundo”, explica Suárez.

El reforzamiento de sistemas informáticos en Bucaramanga les ha permitido a las autoridades mantenerse en contacto con el resto del país y con las bases de datos de 194 países a través de la alianza con Interpol.

“Solamente con una consulta en base de datos podemos determinar si la persona tiene procesos en otros lugares, por eso es que hemos podido llegar a eso. Por ejemplo, en el caso de alias ‘Cachorro’, un ciudadano nos informó sobre una persona que se hacía llamar así, nosotros al verificar nos dimos cuenta que estaba entre los más buscado en Medellín”, dijo el oficial.

Casos como el de alias ‘La Choncha’, capturado en septiembre en Piedecuesta y quien sería el principal cabecilla de economía y finanzas del frente de Guerra Nororiental, demuestran que algunos capos se radican en el área con su familia, por considerar la zona como tranquila.

“Él delinquía en otra parte, tenía incidencia en Norte de Santander, región del Catatumbo, pero tenía su casa, su esposa, sus hijos, aquí en Bucaramanga con todas las comodidades, porque no veía aquí un peligro ni para él ni para su familia”, señala el mayor Suárez.

No es solo en Bucaramanga

De acuerdo con el oficial, no se debe estigmatizar a Bucaramanga, ya que esta es una constante en casi todas las ciudades intermedias del país.

“Buscan ciudades intermedias para seguridad y confort. Pero eso no es solo de Bucaramanga; pasa en otras partes del país, la gente muchas veces que tiene por ejemplo injerencia criminal en Medellín, se desplaza y se ubica en Quindío, donde nadie los conoce”.

En cuanto a la cercanía con la frontera como corredor estratégico, el comandante de la Sijín resalta que, aunque este aspecto coincida con Bucaramanga, no es la principal razón de la permanencia de estos delincuentes en el área.

“Coincide el aspecto en que estamos cerca de la frontera, pero no tiene mucha incidencia, porque estamos viendo que capturamos personas que no precisamente quieran huir hacia Venezuela, sino otros tipos de perfiles, delincuentes que quieren buscar tranquilidad y confort. Un ejemplo de ello es que los casos más recientes están relacionados con Eln, narcotraficantes que hacen alianzas con otros grupos organizados, con injerencia criminal en Norte de Santander y con la frontera; y casos aislados de grupos de delincuencia organizada”, dijo el mayor.

El Ministerio de Defensa clasifica los grupos criminales en tres grandes componentes: Grupos Armados Organizados (GAOS), Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) que tiene injerencia en lo local.

En el caso de Bucaramanga, las capturas han sido de Grupos Armados Organizados y Grupo de Delincuencia Organizada, y los principales delitos corresponden a narcotráfico y lavado de activos.