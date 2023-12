La historia del falso “angeólogo” que abusó más de 20 mujeres

Un “viejo gordo” y de ojos claros se bajó de una moto N-Max en Campo Valdés. Se quitó el casco e inició una conversación con cuatro mujeres que se encontraban en un salón de belleza. Era Juan Diego Hincapié Metaute, un hombre de 34 años que se hace pasar por “angeólogo” y que es señalado por, al menos, 25 mujeres de abusador sexual.

Eran las 3:00 de la tarde del pasado viernes 15 de diciembre. De entrada, el hombre afirmó ser el enviado de una cantante de música popular que estaba interesada en los servicios que se ofrecen en el salón. Para ganarse la confianza, les mostró fotos en las que aparecía junto a influencers y cantantes.

Lea también: Asesinaron a exconcejal en una plaza de mercado; otros dos hombres resultaron heridos

“Yo soy angeólogo y puedo establecer contacto con San Miguel y San Gabriel Arcángel. Los jugadores del Medellín, J Balvin y Nelson Velásquez me han contratado: ellos son mis amigos”, fueron las palabras que mencionó.

Enciso, El Salvador, Campo Valdés, Villa Hermosa, Manrique, Zamora y el municipio de Bello son algunos de los lugares desde donde las posibles víctimas han hecho llegar sus relatos a esta redacción. Las historias de los vejámenes se cuentan desde hace tres años.

Hincapié Metaute le aseguró a las damas que en el lugar habían malas energías y que sus servicios como angeólogo eran requeridos con urgencia en el local.

Puede leer: Le roban el carro a un camarógrafo de RCN

“Éramos cuatro y a todas nos dijo cosas súper feas. A una le dijo que el novio la engañaba. A mi hija de 14 años le afirmó que iba a quedar embarazada y que su papá tenía una enfermedad terminal, ella se asustó mucho. A María* le advirtió que tenía una enfermedad de trasmisión sexual”, le relató a EL COLOMBIANO la administradora del local.

En teoría, la angeología es el estudio que estableció la iglesia católica para el análisis de los mensajes de los ángeles en la Biblia y, poco o nada, tiene que ver con rituales. Sin embargo, desde la década de 1980 esta tendencia teológica se ha mezclado con el esoterismo y la magia.

Las mujeres estaban asustadas. Temían que se les viniera encima el fatídico futuro que el “angeólogo” les describía. Accedieron a sus pretensiones. Tenían que realizar el ritual señalado por Hincapié para poder librarse del mal.

Entérese: Tía prostituía a su sobrina y la golpeaba si no accedía a estar con varios hombres

“Fue por un tarro de alcohol y lo roció en círculo sobre la baldosa. Nos hizo entrar en él y le prendió fuego. Cuando la llama se apagó, nos hizo salir. Se quedó con María”, recordó la administradora.

Juan Diego Hicapié Metaute es un viejo conocido en los archivadores de la Fiscalía seccional. En su contra se han abierto varias noticias criminales por delitos como violencia intrafamiliar agravada, calumnia, lesiones personales, hurto agravado, estafa y amenazas.

Las denuncias contra este hombre se empezaron a instaurar desde 2010. Algunos procesos fueron archivados y otros permanecen activos, de acuerdo a un expediente conocido por este diario.

Además: Delincuentes intentaron secuestrar a un hombre, pero el carro les falló

María tiene 20 años y fue arrastrada hasta el baño del local. Las demás mujeres, confundidas, fueron obligadas a esperar afuera. El “angeólogo”, encerrado con su víctima, le aseguró que tenía el poder para curar la enfermedad de transmisión sexual que, según él, ella había adquirido. “Solo tienes que hacer lo que yo diga”, insistía.

“Nosotras todavía no entendemos qué nos pasó y por qué teníamos una conducta tan dócil. Yo tengo mucho miedo porque incluso le entregué información sobre la dirección de mi casa y los miembros de mi familia. Tengo miedo. No sé que pasó”, añadió la administradora.

En el baño, el señalado depredador sacó una especie de líquido y lo roció sobre la víctima. Dijo que era parte del ritual curativo. Luego, empezó a someterla. María alcanzó a reaccionar y logró escapar de sus garras.

Lea aquí: Menores que sufrieron grave accidente en Piedecuesta siguen bajo observación médica

EL COLOMBIANO conversó con Gregorio Henriquez, antropólogo y exasesor de la Fiscalía en temas de sectas destructivas sobre este caso. El experto relató que algunos violadores seriales utilizan un depresor del sistema nervioso central –cuyo nombre nos abstenemos de mencionar– que pone a la víctima en estado de total indefensión. Estas drogas son incoloras, inoloras e insaboras.

María salió del baño en silencio. El depredador estaba detrás. La volvió a arrastrar hasta el baño porque, dijo, “hay que terminar lo que empezamos”. La joven señaló que adentro fue abusada por Juan Diego Hicapié Metaute. Ya eran las 6:00 de la tarde de ese 15 de diciembre.

“Mi caso es muy similar. Yo lo llamé porque mi mamá sufría de muchos dolores en los pies y me dijeron que él podía ayudar. Cuando llegó, me señaló que mi pareja me engañaba y que me había contagiado una enfermedad venérea. Me arrastró hasta la pieza de mi mamá, minutos antes me había untado un especie de aceite. Yo estaba, pero no estaba. No era consciente. El tipo hizo lo que quiso conmigo. Después de abusarme me empezó a chantajear por WhatsApp. Lo bloquee”, relató Estefanía*, una víctima de Hincapié Metaute en 2020.

Siga leyendo: Niño presenció cómo su abuelo decapitó con un machete a su papá

El depredador volvió a aparecer este miércoles en Campo Valdés. Fue en busca de María. Una turba enfurecida intentó lincharlo. La Policía llegó y lo detuvo. El hombre, al verse esposado, lanzó amenazas y habló en lenguas extrañas. Por su estado de alteración, los patrulleros decidieron llevarlo hasta el Instituto Neurológico. Los uniformados se fueron. Los médicos le dieron de alta y desde entonces el paradero del posible agresor es desconocido.

De acuerdo con Medicina Legal, en lo que va del año –con corte a octubre– son 20.302 las personas han acudido en búsqueda de exámenes médicos porque habrían sido víctimas de algún delito sexual en Colombia.

Le puede interesar: Confeso asesino de Michel Dayana habría violado a otra niña días antes del feminicidio

María acudió este viernes al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual para que le ayudaran a interponer la denuncia, le dijeron que la atenderían una vez terminaran de almorzar. Estefanía, por su parte, fue hasta la sede Caribe de la Fiscalía, le pidieron regresar el martes: los funcionarios salieron a un receso para celebrar la Navidad.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

Con información de El Colombiano.