La víctima fatal fue Marlon Alexis Pérez Pimiento, de 23 años, quien sobre las 8:15 p.m. iba como ‘pato’ de una motocicleta Suzuki, de placa POV-98E, que era conducida por su amigo Michael Steven Bustamante.

Los jóvenes, de acuerdo con los autoridades, se desplazaban en sentido norte – sur cuando en el sector de La Virgen, tras pasar la curva y entrar en una recta, chocaron con un bus Chevrolet, de matrícula WTN-043, que se dirigía a llevar a un equipo de fútbol infantil a la ciudad de Santa Marta.

“Los de la moto iban subiendo en zig zag, invadiendo el carril contrario. El bus bajaba por todo su carril y se produjo el golpe, fue de frente, justo en toda la punta izquierda del bus”, relató una autoridad de Tránsito a Q’hubo.

El siniestro vial dejó la moto debajo de la defensa del bus mientras que sus dos ocupantes quedaron tendidos en la vía nacional.

Marlon Alexis fue el que se llevó más las de perder, el impacto lo dejó sin vida de inmediato tras sufrir un trauma craneoencefálico severo y un trauma en el rostro. Nada pudieron hacer los paramédicos en ambulancias que arribaron al lugar en su auxilio.

En cambio, Michael Steven corrió con mejor suerte y quedó vivo luego del golpe. Se quejaba del dolor estando en el piso, al tiempo que miraba la dramática escena. Fue llevado de urgencias a la Clínica La Merced, en donde ayer se recuperaba de las lesiones y traumas sufridos.

Agentes de Criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga arribaron al sitio para levantar el croquis, así como la inspección técnica al cadáver, la cual se prolongó un largo tiempo ante la llegada de los seres queridos del fallecido quienes protagonizaron dolorosas escenas.

“No se haga el marica, usted no tiene nada. Párese, por favor. Yo no me las creo que usted esté muerto”, eran algunas de las palabras que repetían los allegados a Pérez Pimiento.

La hipótesis que se tiene de este accidente obedece a la presunta invasión de carril por parte de la moto. Además, se conoció que ninguno de los dos portaba el casco.

“Nuevamente expreso mi solidaridad con los familiares de la persona que murió en el lugar y pido una vez más prudencia con la velocidad y el respeto a las normas de tránsito. Desafortunadamente debemos reseñar que en esta ocasión ninguno de los dos llevaba puesto el casco de seguridad ni portaba prendas reflectivas en horario nocturno”, dio a conocer el director de Tránsito, Carlos Enrique Bueno.

Estaban departiendo

Según información aportada por los allegados a las víctimas a las autoridades, Marlon y Michael, momentos antes del accidente, estaban departiendo con otro grupo de personas en el barrio Kennedy.

A uno de estos jóvenes se le acabó el dinero, por lo que le pidió a una amiga su moto prestada a una amiga para ir hasta una vivienda en el barrio San Rafael por efectivo y luego retornaba. Todos los planes cambiaron y ninguno de ellos pudo volver a bajar.

