Ladrón murió electrocutado tras intentar robar en una bodega

Sin vida terminó un presunto ladrón, quien al parecer violentó la seguridad de una bodega, ubicada en el municipio de Malambo, para supuestamente robar algunos elementos que allí se encontraban almacenados.

El hecho ocurrió ocurrió sobre el mediodía del miércoles 10 de enero, en el barrio El Concorde. De acuerdo con testigos del hecho, el presunto ladrón llegó al lugar y escaló por las paredes hasta llegar al techo.

Justo cuando caminaba por el tejado e intentó ingresar a la bodega, ocurrió la tragedia. El hombre hizo contacto con un cable de alta tensión y recibió la descarga eléctrica, que lo dejó sin vida en el lugar.

Hasta la zona llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, así como personal técnico de la empresa Air-e, quienes debieron quitar la energía para que el Cuerpo de Bomberos de Malambo pudiera bajar el cadáver, el cual quedó colgando.

Así mismo, al lugar llegaron familiares de la víctima, quien fue identificada como Ángel Medina. Este hombre, al parecer, era un habitante en condición de calle.

"Si no saben el dolor de la familia, no anden dando me divierte. Este dolor no se lo deseo a nadie", escribió a través de redes sociales una hermana de la víctima.

Luego de este suceso, las autoridades avanzan en las investigaciones del hecho, para esclarecer lo ocurrido.