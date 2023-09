¡Lamentable! Estudiante ahorcó y cortó a compañero que le hacía bullying

“¿Tú crees que yo soy pendejo? Les he aguantado un montón a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas. Una más y se van a acordar de Santiago Rodríguez toda la vida”, advirtió el estudiante acosado mientras sostenía un arma blanca.

Un maestro de la institución intentó intervenir para separar a los estudiantes en conflicto, pero en cuestión de segundos, el joven que se consideraba acosado infligió una herida en el rostro de su agresor.

Este incidente ha generado un debate sobre la necesidad de abordar de manera más efectiva el acoso escolar en las instituciones educativas.

Los educadores y expertos en psicología infantil destacan la importancia de fomentar un ambiente escolar seguro y libre de acoso, así como de proporcionar recursos para que los estudiantes se sientan seguros al denunciar situaciones de acoso.