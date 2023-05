Las pistas del feminicidio de Sugly Romero, asesinada en Santander

Pese a que hasta ahora las autoridades judiciales empezaron a armar el rompecabezas para esclarecer los hechos que rodean esta muerta, los familiares de la fallecida revelaron a Q’hubo el calvario que vivió su mamá al lado de quien sería el señalado responsable.

Sugly Coromoto, de 49 años, llegó desde Zulia, Venezuela, con sus hijas, a vivir desde hace siete años en el municipio sabanero. En este tiempo se ganó la vida trabajando de mesera en restaurantes y demás establecimientos comerciales.

Hace dos años inició una relación con un hombre que conoció en el pueblo y convivió con él hasta hace un mes, cuando ella decidió dar por concluida la relación.

“Hubo agresiones físicas, unas veces, así como también hubo amenazas. Decía que si terminaba con él, la mataba. Nosotros creíamos que eran momentos de rabia y ahora vemos que era psicópata”, relató Margarita Romero, hija mayor de la víctima.

La mujer decidió dejar a su pareja y se fue a vivir con su hija, nieta y yerno. Aún así, su ex la buscaba por ‘cielo y tierra’ para intentar volver.

“Ella le puso una denuncia, una orden de alejamiento. Hace días no la había molestado, no la había vuelto a buscar ni nada. Ella se fue a trabajar en un tomadero y él llegó allá, fue la última persona con la que salió”, añadió la mujer.

La esperaban en casa

Sobre la 1:00 a.m., Margarita siempre esperaba que su mamá llegara de su trabajo en el bar, localizado en el casco urbano del pueblo, para acostarse a dormir.

Aquel trágico miércoles 24 de mayo, no llegó. La hija pensó que posiblemente se había quedado departiendo con algunas amigas.

“Yo me desperté y estuve como hasta las 4:00 a.m. esperándola. No tenía celular para llamarla, solo tenía un Whatsapp que funcionaba con wi-fi, entonces esperé y esperé hasta que me acosté a dormir, pensé, se quedó con unas amigas”, expresó la familiar.

A las 8:00 a.m., cuando la hija despertó vio que por redes sociales había revuelo en Sabana por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la vía que conduce a la vereda El Diamante. Ella se acercó a la estación de Policía y tras observar una serie de fotografías se percató que aquella mujer era su progenitora.

Sobre la forma en la que Sugly perdió la vida, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está trabajando en el dictamen oficial. Se cree que, al parecer, habría sido por un golpe con un objeto contundente.

Los familiares no dudan en señalar a la expareja de su mamá como el presunto responsable, dado que, según los testigos, habría sido la última persona que compartió con ella antes de ser encontrada sin vida.

“Mi hermana y yo estamos pidiendo únicamente justicia. Hoy fue mi madre y más adelante puede ser otra mujer. Queremos que pague, contamos con muchas pruebas”.

Ayer, al cierre de esta edición, se desconocía el paradero del excompañero sentimental de la víctima. Decían que había huido del municipio.