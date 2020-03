Antes de que los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, DTB, le inmovilizaran su motocicleta, un hombre tomó la decisión radical de ‘meterle candela’.

Ocurrió a las 11:30 de la mañana de ayer en un puesto de control que los alféreces instalaron en la carrera 30 con calle 64, frente al parque Las Hormigas.

Allí fue requerido el conductor de una moto Honda CB 110, color blanco de placa BSV-17D, para mirar cómo estaba de papeles.

Pero desde que fue requerido, el conductor, de unos 30 a 35 años, se mostró reacio a colaborar con la autoridad. No quiso mostrar ningún documento y empezó con las amenazas.

“Prefiero prenderle candela a la moto antes que ustedes se la lleven (...) No voy a presentar ningún documento y no tengo plata para sacarla de allá”, era la advertencia que hacía el sujeto, quien vestía de pantaloneta roja, buzo azul y tenis.

Una joven que lo acompañaba en calidad de parrillera, según quedó registrado en un video, empezó a insultar y tratar de agredir a los regulares de tránsito.

De las palabras el motociclista pasó a las acciones, vació el tanque de la gasolina y sacó fósforos para quemarla. Pese a que en tres oportunidades los alféreces lograron apagar el fósforo, aquel sujeto estaba decidido en reducir a cenizas su vehículo.

“Esa moto no es mía, no me costó nada... No me importa si me meten preso”, les decía sin dudarlo a los agentes hasta que terminó incendiando el vehículo.

Debido a las llamas, se hizo necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, quienes en minutos controlaron la situación.

Luego de incinerar la moto, el conductor y su acompañante se dieron a la fuga. La Policía adelantó operativos, pero no los ubicó.

“Por más que los agentes intentaron persuadirlo para que no quemara el vehículo, lo hizo. Aún así, lo que quedó del vehículo fue inmovilizado porque no tenía la documentación vigente (Soat ni revisión técnico-mecánica)”, explicó Juan Pablo Ruiz, director de la DTB.