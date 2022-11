Leonardo Calderón, un vendedor de fruta fue asesinado en Piedecuesta

Como si se tratara de una premonición cumplida, el cuerpo de Leonardo Calderón Quintero de 33 años, conocido como alias ‘Ñoño’, quedó tendido cerca de un puesto de venta de papayas. Y es que ‘dio papaya’ porque su agresor, alias ‘Simpson’ lo atacó por la espalda y le propinó una herida en el cuello y otra a la altura del corazón.

La muerte se presentó en la esquina de la calle 11 con carrera 15, la víctima agonizó en vía pública, sus conocidos corrieron a auxiliarlo y en un vehículo de la Policía lo llevaron hasta el Hospital de Piedecuesta, pero falleció.

El motivo del ataque estarían relacionado con problemas personales con el hermano de su agresor. Al parecer un día antes lo golpeó y ‘Simpson’ al enterarse fue a buscarlo y cobró venganza.

La familia aseguró que Leonardo estaba juicioso trabajando. Pese a que hace un año había salido de prisión por un hurto, quería iniciar una nueva vida para ayudar a su progenitora, doña Martha Calderón.“No sabemos por qué me lo mataron. Mi hijo era vendedor de frutas y verduras. Él me ayudaba para mis gastos diarios y ahora me quedé sin su apoyo. Espero que el culpable pague por este dolor que estoy sintiendo”, expresó la madre.

Capturan al homicida

Alias ‘Simpson’ fue identificado por la Policía y capturado minutos después del asesinato.El sujeto de 25 años también se dedicaba a las ventas informales. En su prontuario le figuran antecedentes por lesiones personales y un homicidio en el año 2016.

La víctima presentaba anotaciones por hurto, lesiones personales, porte y tráfico de estupefacientes y fuga de presos.