Les robaron la canoa de llevar a los niños a un colegio en Santander

Al menos siente hombres armados llegaron hasta la Isla Cautiva, Ciénaga de Chucurí, en Puerto Parra, Santander y se llevaron la canoa que había sido donada por el municipio para servicio de la comunidad y para transportar a niños y jóvenes al colegio.

Según Pedro José Cano Montoya, un habitante de la zona, “la canoa estaba en Isla Cautiva, de repente llegaron siete hombres armados y amedrentaron. Dispararon contra uno de los jóvenes con un arma traumática, luego los encerraron y procedieron a desbalijar todo, se llevaron celulares, la canoa, cilindros, plata y otros objetos de valor. Declararon ser un grupo gaitanista”.

Montoya añadió que el mayor daño que les hicieron fue el hurto de la canoa, porque “era muy importante, la entregó la Alcaldía. Es la ‘mano derecha’ de la comunidad cuando necesitamos trasladar algo, arena, cosas de uso doméstico, cualquier actividad de cuerpo cenagoso. En especial es de gran ayuda para los niños, los lleva a las escuelas rurales, hasta la Isla Renacer, ahí se desembarcan, una buseta los recoge y los lleva a los colegios”.

Esa misma noche la comunidad dio aviso a las autoridades, pero, según dicen, nadie ha llegado a tomar alguna declaración. “hasta el momento no vino nadie, aquí las autoridades no existen, hay niños que no conocen qué es un policía”.

El llamado es que les devuelvan la canoa, “no denunciamos a nadie, pero que nos la devuelvan porque necesitamos principalmente el transporte de los niños, era el único medio de transporte que teníamos y nos dejaron de brazos cruzados”.

Al respecto, fuente de la Fiscalía manifestaron que “se han priorizado estos casos de hurtos en lo que tiene que ver con pescadores que están siendo víctimas de personas dueñas de lo ajeno (...) estamos trabajando con Policía y CTI, vamos a dar con estos delincuentes comunes”.